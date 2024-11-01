Entrevista a Andrey Lankov: experto ruso en Corea del Norte | Caminante Rojo  

Andrey Lankov, experto ruso en Corea del Norte y una de las voces que ha ganado mayor notoriedad en los últimos años en lo que refiere a la RPDC entre el público rusoparlante... Tocaremos temas variados como por qué se interesó en estudiar sobre Corea, cómo ha cambiado su percepción del país a lo largo de los años, tradiciones, sistema político y económico, alimentación, escapar al sur, vida cotidiana, relaciones personales, sexualidad, la dinastía Kim y más. *NOTA: La entrevista original está realizada en ruso y este es un doblaje al español.