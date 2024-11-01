edición general
5 meneos
23 clics
Entrevista a Andrey Lankov: experto ruso en Corea del Norte | Caminante Rojo

Entrevista a Andrey Lankov: experto ruso en Corea del Norte | Caminante Rojo  

Andrey Lankov, experto ruso en Corea del Norte y una de las voces que ha ganado mayor notoriedad en los últimos años en lo que refiere a la RPDC entre el público rusoparlante... Tocaremos temas variados como por qué se interesó en estudiar sobre Corea, cómo ha cambiado su percepción del país a lo largo de los años, tradiciones, sistema político y económico, alimentación, escapar al sur, vida cotidiana, relaciones personales, sexualidad, la dinastía Kim y más. *NOTA: La entrevista original está realizada en ruso y este es un doblaje al español.

| etiquetas: corea del norte , andrey lankov , caminante rojo , rusia , kim jon-un
4 1 0 K 62 cultura
1 comentarios
4 1 0 K 62 cultura
javierchiclana #1 javierchiclana *
Ya sé que en MNM no es para contenidos profundos-extensos pero a mi me ha parecido muy interesante el análisis detallado de un país tan desconocido. Seguro que habrá algunos usuarios que, como yo, la disfruten.

00:00 Introducción y presentación del invitado
01:44 ¿Qué le llevó a interesarse por un lugar tan lejano y desconocido?
08:11 ¿Cómo ha evolucionado su percepción de Corea del Norte desde la primera vez hasta el día de hoy?
11:33 ¿Tiene pensado volver ahora que se han abierto las puertas…   » ver todo el comentario
1 K 39

menéame