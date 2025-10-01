Entrevista a Ada Colau desde la Flotilla Sumud en las noticias de RTVE 1.10.2025  

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau nos narra la situación y las estrategias de acoso que utiliza Israel para interceptarles y disuadirles en su camino. Por su parte el gobierno que ha enviado al buque Furor del ejército para protegerles les ha pedido que no sigan avanzando porque su embarcación no puede entrar en esa zona.
Cosa dos: No quiero tener que ir a su funeral.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha informado en contra de admitir la querella presentada el pasado julio por el activista español Sergio Toribio por crímenes de guerra contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y varios responsables militares por el “asalto” al barco de la Flotilla de la Libertad, que fue
Israel ha puesto prueba sus sistemas y ha lanzado la advertencia de que cuando ellos lleguen, no va a haber testigos, serán ellos los que cuenten lo que ha pasado.
Es más, ¿para que queremos el ejercito en general si cuando se le necesita "puede amotinarse porque igual es una acción suicida"? máxime cuando esa acción la van a realizar civiles con más huevos que todo el ejercito incluyendo la intendencia de pollería.
globalsumudflotilla.org/tracker/
Pero vamos, lo importante es seguir mandando aportaciones y apoyándoles económicamente: globalsumudflotilla.org/es/get-involved/