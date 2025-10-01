edición general
Entrevista a Ada Colau desde la Flotilla Sumud en las noticias de RTVE 1.10.2025

Entrevista a Ada Colau desde la Flotilla Sumud en las noticias de RTVE 1.10.2025  

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau nos narra la situación y las estrategias de acoso que utiliza Israel para interceptarles y disuadirles en su camino. Por su parte el gobierno que ha enviado al buque Furor del ejército para protegerles les ha pedido que no sigan avanzando porque su embarcación no puede entrar en esa zona.

pip #3 pip
Vale, dos cosas después de ver esto. Cosa uno: Ada Colau es la única candidata que estoy orgulloso de haber votado. Del resto como mucho, no me he arrepentido. De Colau estoy orgulloso.
Cosa dos: No quiero tener que ir a su funeral.
#5 soberao
#3 Y más con este panorama de impunidad: La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opone a admitir una querella contra Netanyahu por el asalto a la Flotilla de la Libertad
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha informado en contra de admitir la querella presentada el pasado julio por el activista español Sergio Toribio por crímenes de guerra contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y varios responsables militares por el “asalto” al barco de la Flotilla de la Libertad, que fue

…   » ver todo el comentario
#11 soberao
#8 Eso lo dice RTVE en la introducción a la entrevista, que un barco de Israel les ha rodeado y han interrumpido sus sistemas, no Ada Colau durante la entrevista. Está claro que un buque militar tiene capacidad para la guerra electrónica interrumpiendo las comunicaciones de su enemigo para complicar el asalto.
Israel ha puesto prueba sus sistemas y ha lanzado la advertencia de que cuando ellos lleguen, no va a haber testigos, serán ellos los que cuenten lo que ha pasado.
pip #12 pip
#11 exacto muy bien visto, es una advertencia clara de que cuando quieran les dejan incomunicados y no se sabrá nada más de ellos hasta que Israel quiera. Es tremendo pero es exactamente eso.
pip #13 pip
#10 un inhibidor de frecuencia no destruye nada, simplemente inunda el espacio radioeléctrico de interferencias con lo cual es imposible comunicarse mientras esté activo, pero en cuanto lo apagas todo vuelve a su ser. Lo han hecho por lo que dice #11.
Expat_Guinea_Ecuatorial #1 Expat_Guinea_Ecuatorial
El Furor ya cumplio su funcion de desviar la atencion mediatica, no van a mandarlo a una mision suicida absurda y con posible amotinamiento de la tropa
Robus #6 Robus
#1 Si la tropa se va a amotinar por miedo de proteger a una flotilla pácifica que intenta ayudar a la gente ¿para que queremos esa tropa?

Es más, ¿para que queremos el ejercito en general si cuando se le necesita "puede amotinarse porque igual es una acción suicida"? máxime cuando esa acción la van a realizar civiles con más huevos que todo el ejercito incluyendo la intendencia de pollería.
Abdo_Collo #15 Abdo_Collo *
#1 El capitán del Furor...  media
Kantinero #4 Kantinero
Dice que les han destruido las comunicaciones pero esta dando una entrevista, entiendo que tendrán teléfonos vía satélite o algún sistema parecido
#7 soberao
#4 ¿Cuándo dice eso? Siguen transmitiendo las cámaras y las coordenadas con la posición: www.youtube.com/watch?v=uEN2bWFtpjU
globalsumudflotilla.org/tracker/
Pero vamos, lo importante es seguir mandando aportaciones y apoyándoles económicamente: globalsumudflotilla.org/es/get-involved/
Kantinero #8 Kantinero
#7 a los 20 seg
pip #9 pip
#4 lo que yo he entendido es que les bloquearon temporalmente las comunicaciones, tipo inhibidores de frecuencia o similares. No que se las hubiesen destruido permanentemente. Es creíble porque para un buque militar bloquear las comunicaciones de un barco de recreo no puede suponer ninguna dificultad. Es un aviso más.
Kantinero #10 Kantinero
#9 El resultado debería de ser el mismo, al final estan inoperantes, la palabra que usa concretamente es desactivadas, no se si cuando el buque se aleja vuelven a estar habilitadas por la distancia, lo que esta claro es que si alguna comunicación existe los Israelis estan a la escucha.
#2 oscarcr80
Aqui el capitan del buque Furor:  media
Kmisetas #14 Kmisetas
Colau en la Flotilla Sumud es la versión marítima de su etapa en el Ayuntamiento: mucho postureo, cero soluciones y una épica de manual para la foto. Israel la ignora, España la desaconseja y ella se graba un vídeo para RTVE como si fuera la capitana de un Titanic ideológico que solo navega en aguas de propaganda.
