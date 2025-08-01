Entre redes sociales y educación: ¿estamos formando una sociedad al borde del fracaso?

“Profe, eso lo vi en TikTok y no es así…” Me lo contó un amigo profesor hace unos días. Y no era la primera vez que escuchaba algo así. La escena descrita —profesores que sienten cómo la palabra de un “influencer” pesa más que su propia voz en el aula, jóvenes que prefieren confiar en lo que viraliza antes que en lo que se enseña, padres que ya no respaldan a los docentes sino que se suman al cuestionamiento— no es anecdótica. Es síntoma de un cambio profundo en nuestra cultura: la erosión de la autoridad del conocimiento frente a la inmediatez