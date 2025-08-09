Entre 1.500 y 2.000 gatos callejeros serán esterilizados en Gijón

La esterilización de entre 1.500 y 2.000 gatos callejeros es el objetivo marcado por el nuevo plan de captura, esterilización y retorno (CER) que ha lanzado la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gijón para frenar el crecimiento descontrolado de las colonias felinas, especialmente en la zona rural. La Concejalía de Medio Ambiente invertirá 82.595 euros en un plan de captura, esterilización y retorno para controlar las 223 colonias felinas registradas