Entre 1.500 y 2.000 gatos callejeros serán esterilizados en Gijón

La esterilización de entre 1.500 y 2.000 gatos callejeros es el objetivo marcado por el nuevo plan de captura, esterilización y retorno (CER) que ha lanzado la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gijón para frenar el crecimiento descontrolado de las colonias felinas, especialmente en la zona rural. La Concejalía de Medio Ambiente invertirá 82.595 euros en un plan de captura, esterilización y retorno para controlar las 223 colonias felinas registradas

#2 Archaic_Abattoir
Error. Eutanasia y al hoyo que luego se pasan el día cazando pajaritos y lagartijas para entretenerse. Las colonias de gatos deben ser exterminadas.
Luca7 #3 Luca7
#2 yo prefiero exterminar a los perros, que hacen más ruido y ensucian más.
#4 Archaic_Abattoir
#3 ¿Hay colonias de perros abandonados en tu ciudad mantenidas por voluntarios?
#6 moxid *
#3 algunos humanos son peores
frg #5 frg
#2 No seas bruto. Con que se lleven a dichas colonias a refugios, algo que ya se hace con los perros, y te ahorras las tonterías que hay que escuchar.
#7 BoosterFelix *
Es como debe ser, éticamente. Las especies creadas artificial y antiecológicamente son para quienes las pagan, y el dinero que se gasta ahora en castraciones es dinero que no se tendrá que gastar después en seguir manteniendo a las especies artificiales y antiecológicas.

A todo esto, ¿cómo van las luces de navidaz?
#1 Pivorexico
Esterilización y un pequeño corte en la oreja, para diferenciar a los ya esterilizados:

Es lo mejor que se puede hacer y de paso no dan por culo durante el celo -
