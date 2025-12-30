Entra en vigor la nueva ley estatal anti-mascarillas en California [ENG]

Es la primera prohibición estatal del uso excesivo de mascarillas por parte de las fuerzas del orden, incluidos los agentes federales de inmigración. La ley prohíbe a los agentes locales, federales y de otros estados cubrirse el rostro con pasamontañas u otras protecciones durante el servicio. La nueva ley también requerirá que la mayoría de los agentes del orden muestren una identificación visible y lleven nombres o números de placa en sus uniformes donde puedan ser vistos por el público.