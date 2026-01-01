Entender la intervención estadounidense en Venezuela

No se puede analizar el secuestro de Nicolás Maduro si se ignoran las colosales sumas de dinero asociadas a un cambio de régimen en Caracas. Están en juego entre 100.000 y 150.000 millones de dólares al año. No se trata de minimizar los aspectos ideológicos o geopolíticos de la intervención estadounidense: reafirmar la doctrina Monroe, establecer esferas de influencia imperial.
Por tanto 150.000 millones, como me temía, es una nimiedad. Se trata del 0,0001% de los dólares del mundo.
Por tanto no justifica nada está cantidad y su efecto global sobre el dolar es 0.
Luego, el Zanahorio, que a todas luces es un enfermo narcisista, toma la ultima palabra... o no.
Está claro que EEUU ha tomado una deriva loca que indica un declive peligroso para todos.
No nos dejemos llevar.