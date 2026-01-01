edición general
Entender la intervención estadounidense en Venezuela

No se puede analizar el secuestro de Nicolás Maduro si se ignoran las colosales sumas de dinero asociadas a un cambio de régimen en Caracas. Están en juego entre 100.000 y 150.000 millones de dólares al año. No se trata de minimizar los aspectos ideológicos o geopolíticos de la intervención estadounidense: reafirmar la doctrina Monroe, establecer esferas de influencia imperial.

He estado buscando cuantos dólares hay en el mundo (M3). Parece para la que no hay una respuesta clara, pero estaría alrededor de 150.000.000.000 millones de dólares. Entre el 50% y el 65% serían en uso para comercio internacional.

Por tanto 150.000 millones, como me temía, es una nimiedad. Se trata del 0,0001% de los dólares del mundo.

Por tanto no justifica nada está cantidad y su efecto global sobre el dolar es 0.
Por cierto, no solo es el Zanahorio, sino que tras la máquina bélica y comercial de EEUU hay miles de profesionales, datos, satélites, espionaje, inteligencia artificial analizando mil cosas.

Luego, el Zanahorio, que a todas luces es un enfermo narcisista, toma la ultima palabra... o no.

Está claro que EEUU ha tomado una deriva loca que indica un declive peligroso para todos.

No nos dejemos llevar.
