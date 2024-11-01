El ensordecedor silencio de los medios sobre los lazos de Mike Bloomberg con Epstein y otros criminales (2020)

El candidato “demócrata» multimillonario Mike Bloomberg tiene vínculos con Leslie Wexner, Ghislaine Maxwell y Jeffery Epstein, entre otros notables como el recientemente condenado Harvey Weinstein. Bloomberg y Epstein también compartieron amistades cercanas con algunos de los mismos ejecutivos de medios de Nueva York como Mort Zuckerman. Los medios de comunicación han descrito a Zuckerman, un exsocio comercial de Epstein, como el «facilitador de toda la vida» de Bloomberg. En otro ejemplo, el expublicista de Epstein, Howard Rubenstein, es...