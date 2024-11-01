Un ensayo con fonendos inteligentes demuestra que es capaz de triplicar el diagnóstico de insuficiencia cardiaca, arritmias y valvulopatías [ENG]

En el ensayo TRICORDER los médicos emplearon un fonendo con inteligencia artificial. Este dispositivo fue capaz de triplicar el diagnóstico de insuficiencia cardiaca, valvulopatías o arritmias como la FA. Sin embargo, el resultado de su implementación no se tradujo en un incremento significativo en el diagnóstico de insuficiencia cardiaca por cuestiones probablemente logísticas (requiere más tiempo del que el médico dispone en una consulta). Se estima que más del 70% de los casos de insuficiencia cardiaca no están diagnosticados.