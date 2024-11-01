Un ensayo clínico con 1000 pacientes concluye que la digoxina no aporta beneficio significativo en la insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida [ENG]

La digoxina, uno de los fármacos más antiguos para la insuficiencia cardiaca (IC), se ha usado de forma constante en su tratamiento pese a que hasta ahora ningún ensayo había concluido si aportaba algún beneficio significativo. Ahora un nuevo ensayo clínico concluye que este fármaco, a dosis terapéuticas (concentración plasmática 0.5-0.9 ng/mL) no reduce de forma significativa la morbimortalidad de los pacientes con IC con fracción de eyección reducida, comparado con el tratamiento estándar actual.