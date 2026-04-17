Ensalada de espinacas, aguacate y mandarina, una receta para pasar del invierno a la primavera

Cuando hablamos de frutas y verduras, podemos decir que abril funciona como un momento de transición entre las del invierno y las de la primavera. Antes de que empecemos a ver espárragos, guisantes, fresas y albaricoques por doquier aún tenemos tiempo de hacernos con buenas mandarinas, aguacates o espinacas; y es por eso que traemos esta receta hoy aquí. Resulta –qué sabia es la naturaleza– que estos tres ingredientes combinan a la perfección; el dulzor y la acidez de la mandarina balancean la textura mantecosa y suave del aguacate