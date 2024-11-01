"Enorme resaca", la inscripción oghámica más humana de la Historia [ENG]

Oculta en los márgenes de un manuscrito irlandés del siglo IX se halla una de las notas más humanas dejada por un amanuense medieval. Escrita en el antiguo alfabeto ogham, ᚛ᚂᚐᚈᚆᚓᚔᚏᚈ᚜ se traduce como "enorme resaca". Sí, en medio de textos sagrados y cuidada caligrafía, un fatigado monje confesó su dolor a la antigua usanza, no con palabras sino con líneas y marcas.