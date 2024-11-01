"Enorme resaca", la inscripción oghámica más humana de la Historia [ENG]

Oculta en los márgenes de un manuscrito irlandés del siglo IX se halla una de las notas más humanas dejada por un amanuense medieval. Escrita en el antiguo alfabeto ogham, ᚛ᚂᚐᚈᚆᚓᚔᚏᚈ᚜ se traduce como "enorme resaca". Sí, en medio de textos sagrados y cuidada caligrafía, un fatigado monje confesó su dolor a la antigua usanza, no con palabras sino con líneas y marcas.
| etiquetas: ogham , edad media , irlanda , glosas marginales , manuscrito
Lo mas triste de todo es pensar el incalculable valor sociólogo que se perdió al retirar las puertas ochenteras pintarrajeadas de las estaciones de autobuses, de servicio... Hoy la gente atiende al movil y ya no plasma su perla de costumbrismo en la puerta, pero antaño... Si tenias paciencia y transito lento.. Podías tomarle el pulso a una historia de españa llena de tacos y obscenidades desde la transición hasta el euro. Del "otan no bases fuera", al " Nunca mais " aderezado con "¿te la chupo? 633..."