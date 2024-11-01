[Eng] El instrumento más antiguo y extraño de la Tierra: el litófono  

Las estalactitas cuelgan firmemente del techo y las estalagmitas se alzan con fuerza desde el suelo: este es un recurso mnemotécnico que quizás hayas aprendido alguna vez, pero probablemente no hayas tenido muchas ocasiones de recordarlo desde entonces. Aun así, seguramente te lo recordarás al visitar las Cavernas de Luray, en el estado estadounidense de Virginia, hogar del Gran Órgano de Estalactitas. Como su nombre indica, esta atracción es un órgano hecho de estalactitas, las formaciones geológicas que crecen en los techos de las cuevas