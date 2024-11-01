Los científicos están cultivando pequeños modelos de tejido cerebral en laboratorios, llamados organoides cerebrales humanos (OCH). La tecnología está mejorando rápidamente, y los OCH actuales ya muestran una actividad cerebral compleja similar a la de los cerebros humanos en desarrollo. Los autores advierten que la conciencia podría surgir a medida que estos organoides maduren, e ignorar esta posibilidad podría retrasar importantes debates éticos.
EDIT:
CHATGPT DICE:
2013–2016: se consolidó la técnica y se empezaron a producir organoides con capas celulares que recordaban a la corteza cerebral.
2017 en adelante: algunos grupos reportaron actividad eléctrica espontánea en OCH, comparable a patrones neuronales inmaduros.
2019: un estudio en Cell Stem Cell describió que ciertos organoides mostraban ondas neuronales similares a las de cerebros fetales en etapas tempranas.
2020–hoy: se ha acelerado la investigación, con avances en vascularización, integración con chips y hasta intentos de conectarlos a robots, lo que intensificó el debate sobre la posible emergencia de formas rudimentarias de conciencia.