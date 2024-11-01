Enfrentando la posibilidad de conciencia en organoides cerebrales humanos [eng]

Los científicos están cultivando pequeños modelos de tejido cerebral en laboratorios, llamados organoides cerebrales humanos (OCH). La tecnología está mejorando rápidamente, y los OCH actuales ya muestran una actividad cerebral compleja similar a la de los cerebros humanos en desarrollo. Los autores advierten que la conciencia podría surgir a medida que estos organoides maduren, e ignorar esta posibilidad podría retrasar importantes debates éticos.