Enfrentando la posibilidad de conciencia en organoides cerebrales humanos [eng]

Los científicos están cultivando pequeños modelos de tejido cerebral en laboratorios, llamados organoides cerebrales humanos (OCH). La tecnología está mejorando rápidamente, y los OCH actuales ya muestran una actividad cerebral compleja similar a la de los cerebros humanos en desarrollo. Los autores advierten que la conciencia podría surgir a medida que estos organoides maduren, e ignorar esta posibilidad podría retrasar importantes debates éticos.

Chusticia4all #1 Chusticia4all *
Hace 10 años que lei esto.
EDIT:
CHATGPT DICE:
2013–2016: se consolidó la técnica y se empezaron a producir organoides con capas celulares que recordaban a la corteza cerebral.

2017 en adelante: algunos grupos reportaron actividad eléctrica espontánea en OCH, comparable a patrones neuronales inmaduros.

2019: un estudio en Cell Stem Cell describió que ciertos organoides mostraban ondas neuronales similares a las de cerebros fetales en etapas tempranas.

2020–hoy: se ha acelerado la investigación, con avances en vascularización, integración con chips y hasta intentos de conectarlos a robots, lo que intensificó el debate sobre la posible emergencia de formas rudimentarias de conciencia.
