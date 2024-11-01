edición general
El enfrentamiento de un cabecilla de Suburbios Firm con la Policía: rotura de ligamentos y fractura de costilla

Cuando la cúpula de Suburbios Firm se reunió el pasado fin de semana en una iglesia de Fuenlabrada (Madrid) para celebrar la boda de su aclamado líder, apodado El Ratilla, no esperaban que la Policía les iba a golpear horas después. La dimensión del operativo desplegado el pasado lunes, que se saldó con 13 detenidos y un total de 11 registros, estaba a la altura de la peligrosidad de esta organización de narconazis, que almacenaba todo un arsenal de armas y numerosa parafernalia neofascista. Pese a la cantidad de efectivos que se presentaron e

Hay que tener un poco más de cuidado con los compañeros.... :-D :-D :-D
