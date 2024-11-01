(Enésima) Moción de censura en el parlamento francés y sin presupuestos

El gobierno francés se enfrenta el miércoles a dos mociones de censura que no se espera que sean aprobadas, lo que despejaría el camino para que el gobierno se centre en otro enfrentamiento presupuestario en los próximos días. Las mociones de censura, presentadas por el partido de extrema derecha Reagrupamiento Nacional (RN) y el de extrema izquierda Francia Abierta (LFI), pretenden protestar contra el acuerdo comercial de la Unión Europea con el bloque Mercosur.
| etiquetas: francia , moción censura , presupuestos