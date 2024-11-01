(Enésima) Moción de censura en el parlamento francés y sin presupuestos

El gobierno francés se enfrenta el miércoles a dos mociones de censura que no se ⁠espera que sean aprobadas, lo que despejaría ⁠el camino para que el gobierno se centre en otro enfrentamiento presupuestario en los próximos días. Las mociones de censura, presentadas por el partido de extrema derecha Reagrupamiento ⁠Nacional (RN) y el de extrema izquierda Francia Abierta (LFI), pretenden protestar contra el acuerdo comercial de la Unión Europea con el bloque Mercosur.