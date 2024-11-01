Las energías renovables establecerán un nuevo récord de capacidad mundial en 2025

Un nuevo análisis del centro de estudios energéticos Ember concluye que el mundo está en camino de alcanzar niveles récord de energía renovable en 2025, lo que significa que solo se necesita un modesto aumento en las incorporaciones anuales para triplicar las energías renovables globales para 2030. Sin embargo, a pesar de la rápida aceleración sobre el terreno, los objetivos gubernamentales para 2030 siguen estando alineados únicamente con una duplicación de la capacidad renovable, lo que genera incertidumbre sobre si se logrará triplicarla.