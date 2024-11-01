La energía de fusión podría alcanzar un mercado potencial de 800.000 millones en 20 años

La energía de fusión podría alcanzar un mercado potencial de unos 800.000 millones de euros en 20 años, según estimaciones de 'think tank' Future TrendsForum de la Fundación Innovación Bankinter. En este sentido, las cifras del informe apuntan a una previsión de que entre 2035 y 2045 la fusión podría dar el salto del laboratorio a la red eléctrica. La tecnología para implementar la fusión avanza a grandes pasos gracias al interés por parte del sector privado, cuya inversión ha crecido de 7.000 millones de dólares (unos 5.936 millones de euros)