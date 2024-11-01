edición general
Enemigos íntimos: por qué los arquitectos Frank LLoyd Wright y Le Corbusier no se soportaban

“Cada vez que termina un edificio, escribe cuatro libros para contarlo”. El arquitecto Frank Lloyd Wright no tenía tiempo ni ganas de leer al "advenedizo" Le Corbusier: con ver sus obras ya le bastaba para criticarle. Sobre Notre Dame du Haut, la iglesia que Le Corbusier construyó en Ronchamp, considerado un icono de la arquitectura, dijo: “Parece un trozo de tarta con agujeros, ¿o debería decir un queso suizo?”

Moixa #3 Moixa
Como arquitecto Wright me encanta, de hecho me decidí a estudiar arquitectura después de ver una foto de la casa de la cascada, pero diría que era una persona insoportable.
El otro también.
ehizabai #4 ehizabai
Buf, arquitectos. El gremio de los que están encantados de conocerse.
skaworld #2 skaworld *
"No eran pocas cosas las que detestaba Le Corbusier: América, el ornamento, a Picasso, a la diseñadora Eileen Gray, los presupuestos y hasta la rotación de la tierra en relación al sol, que le supuso enormes quebraderos de cabeza para calcular correctamente los ángulos de su "invento", el brise soleil (en realidad, el parasol ya estaba más que inventado). "


¡Oh ingrata esfera terrestre que tanto permites indignos continentes como te empeñas en rotar mientras te trasladas alrededor del astro sol... yo te maldigo!
#1 Einwanderer *
Porque Frank Lloyd Wright era muy competente y Le Corbusier no pero, además, ambos eran bastante gilipollas.
#5 ddomingo
#1 Con visiones muy distintas ambos eran arquitectos muy competentes. Pero Le corbusier, aún con sus fallos, tiene un lugar muy especial en la historia de la arquitectura como uno de los precursores del movimiento moderno.
#6 Einwanderer
#5 Nunca he visto evidencia alguna de que Le Corbusier fuese capaz de manejar ningún concepto técnico complejo ni desarrollar ninguna idea en profundidad. Sus edificios fueron siempre simples y disfuncionales (a excepción de los programas puramente simbólicos). Quizás tuvo éxito precisamente por envolver en retórica aideas ridículas que puede comprender cualquiera y suenan plausibles (aunque sean ridículas).
