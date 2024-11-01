Enemigos íntimos: por qué los arquitectos Frank LLoyd Wright y Le Corbusier no se soportaban

“Cada vez que termina un edificio, escribe cuatro libros para contarlo”. El arquitecto Frank Lloyd Wright no tenía tiempo ni ganas de leer al "advenedizo" Le Corbusier: con ver sus obras ya le bastaba para criticarle. Sobre Notre Dame du Haut, la iglesia que Le Corbusier construyó en Ronchamp, considerado un icono de la arquitectura, dijo: “Parece un trozo de tarta con agujeros, ¿o debería decir un queso suizo?”
