El enemigo invisible que viaja en los barcos

El agua de lastre que transportan los barcos desde los puertos de origen a los puertos de destino supone un reto en la gestión ecológica. La magnitud del transporte marítimo, junto con la dificultad que entraña el poder eliminar organismos de tan pequeño tamaño, hace que esta tarea de gestión sea un desafío. En este artículo se desgranan algunos aspectos relativos a esta problemática, enfatizando algunas carencias en la regulación que desde la ciencia se aprecian, destacando la escasa regulación de gran parte de la comunidad planctónica.