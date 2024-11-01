Endeudador serial: todavía no llegó el préstamo de Estados Unidos y Caputo ya confirmó que se acelera otro

“No pidió nada a cambio, nosotros dijimos que para nosotros hay un aliado estratégico". Caputo dijo que "Trump estaba muy en tema de que este había sido un ataque de la izquierda, todo eso el Presidente lo tenía clarísimo", simplemente Milei y Caputo no tienen dólares para afrontar los vencimientos de deuda y la semana pasada, en solo tres días, se quemaron 1100 millones para mantener la cotización por debajo del techo de la banda.