Endeudador serial: todavía no llegó el préstamo de Estados Unidos y Caputo ya confirmó que se acelera otro

“No pidió nada a cambio, nosotros dijimos que para nosotros hay un aliado estratégico". Caputo dijo que "Trump estaba muy en tema de que este había sido un ataque de la izquierda, todo eso el Presidente lo tenía clarísimo", simplemente Milei y Caputo no tienen dólares para afrontar los vencimientos de deuda y la semana pasada, en solo tres días, se quemaron 1100 millones para mantener la cotización por debajo del techo de la banda.
Es como los terroristas del Reichsburger que tenían una vidente para dar el golpe de Estado en Alemania y están presos y en juicios
Si hasta una vidente predijo los abucheos a Milei
Estos turbocapitalistas son la monda
Por otra parte, no hay ningún préstamo que EEUU haya concedido. Lo cual es normal, no es necesario, el gobierno tiene superávit. Lo que han dicho es que van a cambiar el swap con china por el swap con EEUU, se quedan igual básicamente.
De hecho, como dije, la corrida cambiaria había ocurrido porque como en las elecciones provinciales de Buenos Aires ganaron los kirchneristas, el mercado se alarmó pensando que los comunistas empobrecedores kirchneristas volverían al poder. Bessent/Trump vienen a decir que no, que tranquilos, que incluso aunque Milei pierda las elecciones todo va a ir bien, porque… » ver todo el comentario
Básicamente si suena a que Argentina va bien, no te gusta, y si suena a que va mal, te gusta. No te interesa la verdad.
Aun así, estas defendiendo a un pive cuya una solución es ir llorando a Trump a por dinero porque se han fundido la reserva de dólares en mantener el cambio.