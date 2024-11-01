edición general
Endeudador serial: todavía no llegó el préstamo de Estados Unidos y Caputo ya confirmó que se acelera otro

“No pidió nada a cambio, nosotros dijimos que para nosotros hay un aliado estratégico". Caputo dijo que "Trump estaba muy en tema de que este había sido un ataque de la izquierda, todo eso el Presidente lo tenía clarísimo", simplemente Milei y Caputo no tienen dólares para afrontar los vencimientos de deuda y la semana pasada, en solo tres días, se quemaron 1100 millones para mantener la cotización por debajo del techo de la banda.

fareway #1 fareway
@FIndeton ¿Nos confirmas que el kirchnerismo continúa siendo el culpable de todo lo que le pasa a Argentina y que el desequilibrado de Milei es un pan de Dios?
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
#1 no tenía Milei acceso a una vidente? Esto no lo vio venir?
Es como los terroristas del Reichsburger que tenían una vidente para dar el golpe de Estado en Alemania y están presos y en juicios xD xD
Findeton #4 Findeton *
#2 Parece que sí lo vio venir. Por eso en el banco central ganaron dinero vendiendo dólares a 1500 pesos y ahora el dólar está en 1330 pesos.
Verdaderofalso #14 Verdaderofalso
#4 ahora la economía se rige por videntes?
Findeton #16 Findeton
#14 Parece que tus opiniones si.
Verdaderofalso #17 Verdaderofalso *
#16 solo hablo de dos casos conocidos de videntes que asesoraban a gente para sus movidas…

Si hasta una vidente predijo los abucheos a Milei
amp.lasexta.com/programas/zapeando/vidente-predijo-abucheos-milei-acto
Findeton #20 Findeton
#17 Según un libro escrito por un kirchnerista para la campaña electoral de Massa, que perdió contra Milei. Gran fuente la tuya.
PabloPani #30 PabloPani
#4 lo de siempre, TMAP.
Estos turbocapitalistas son la monda
Findeton #3 Findeton *
#1 Es curioso que este artículo diga que se quemaron 1100 millones de dólares cuando lo que han hecho es ganar dinero con la operación. Vendiendo dólares a 1500 pesos el dólar y ahora el dólar vale 1330 pesos, el banco central ganó 140 millones de dólares con la operación.

Por otra parte, no hay ningún préstamo que EEUU haya concedido. Lo cual es normal, no es necesario, el gobierno tiene superávit. Lo que han dicho es que van a cambiar el swap con china por el swap con EEUU, se quedan igual básicamente.
fareway #5 fareway *
#3 Por otra parte, no hay ningún préstamo que EEUU haya concedido. Lo cual es normal, no es necesario, el gobierno tiene superávit.

xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD

Te amo. Dime que estás soltero-a y te propongo en matrimonio a la luz de la luna.
Findeton #7 Findeton
#5 Es la verdad. Bessent ha dicho que hará lo que tenga que hacer, que si hace falta... compra bonos argentinos. Si hace falta.

De hecho, como dije, la corrida cambiaria había ocurrido porque como en las elecciones provinciales de Buenos Aires ganaron los kirchneristas, el mercado se alarmó pensando que los comunistas empobrecedores kirchneristas volverían al poder. Bessent/Trump vienen a decir que no, que tranquilos, que incluso aunque Milei pierda las elecciones todo va a ir bien, porque…   » ver todo el comentario
#6 Leon_Bocanegra
#3 en el circo del sol necesitan malabaristas. Te animas?
Findeton #9 Findeton
#6 Entiendo que cuando no tienes argumentos, atacas a la persona. Se llama falacia ad-hominem.
#10 Leon_Bocanegra *
#9 No cariño, ataco tus argumentos. Que no son argumentos, son malabares. De los mejores que he visto.
Findeton #12 Findeton
#10 No has mencionado ningún argumento concreto que he dado ni por qué estoy equivocado. De hecho dudo mucho ni que entiendas de qué hablo.
#13 Leon_Bocanegra
#12 como voy a entender lo que dices? si solo lanzas pelotas al aire con una mano y las recoges con la otra mientras sigues lanzando bolas con la primera.
Findeton #15 Findeton *
#13 No pareces entender o querer entender qué es el superávit, ni el superávit financiero, ni qué diferencia hay entre el Tesoro y el Banco Central ni qué es un préstamo y la diferencia con un Swap, o la diferencia entre deuda del tesoro o activos/pasivos del banco central, no digamos ya reservas brutas o netas del banco central o los diferentes mercados monetarios que hay en Argentina.

Básicamente si suena a que Argentina va bien, no te gusta, y si suena a que va mal, te gusta. No te interesa la verdad.
#19 Leon_Bocanegra *
#15 Básicamente si suena a que Argentina va bien, no te gusta, y si suena a que va mal, te gusta. No te interesa la verdad

Valiente sarta de gilipolleces.
Enhorabuena
Findeton #21 Findeton
#19 Es la verdad, no muestras tener ni idea de economía, pero te vale igual para criticar a Milei. La realidad: el gobierno de EEUU no ha anunciado ningún préstamo a Argentina.
#26 Leon_Bocanegra
#21 me puedes decir en qué comentario he afirmado yo que estados Unidos haya dado un crédito a argentina? Gracias.
#24 MyNameIsEarl *
#15 yo no tengo ni idea de economía y milei me parece un bocachancla, me puede gustar argentina y no milei, no? O son un ente indivisible??
Findeton #25 Findeton
#24 Claro, pero decir que no te gusta Milei no es un argumento, sólo una preferencia.
#8 Klamp
#3 han vendido para bajar la cotización, ahora no tienen para el vencimiento de deuda. EEUU les va a dar es préstamo (o era un bulo, ya no entiendo) para pagar los vencimientos. Préstamo para pagar préstamo. Desde luego, es digno de premio nobel.
Findeton #11 Findeton
#8 EEUU no ha otorgado ningún préstamo a Argentina. Han dicho que les van a dar una línea swap al banco central argentino pero sólo si salen del swap chino (de básicamente el mismo valor). Los vencimientos de deuda en todo caso son del TESORO argentino, no del banco central. Y como tienen superávit financiero, tienen de sobra para pagar dichos vencimientos.
#22 Klamp
#11 Superávit en pesos, suerte en el cambio. Ahora o pagan el vencimiento y el dólar vuela o siguen quemando dólares y entran en posible default.
Aun así, estas defendiendo a un pive cuya una solución es ir llorando a Trump a por dinero porque se han fundido la reserva de dólares en mantener el cambio.
Findeton #23 Findeton *
#22 Fue el banco central el que hizo la operación, y no se han fundido nada, el central tiene 21mil millones de dólares de reservas tan solo con lo que le dio el FMI a principios de año, incluso descontando los 1.1B que ahora tienen en pesos. El próximo vencimiento es en enero y es deuda del tesoro, no del banco central. Fácilmente pagable porque tienen superávit financiero.
Findeton #31 Findeton
#29 Osea que no dices nada en concreto.
Findeton #18 Findeton
Nota: esta "noticia" es un bulo porque el gobierno de EEUU no ha anunciado ningún préstamo a Argentina.
meroespectador #27 meroespectador
#18 Es cierto, directamente la va colonizar, (en todos los sentidos de la palabra).
Findeton #28 Findeton
#27 ¿Ah si? ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que dices que van a regalar a EEUU?
meroespectador #29 meroespectador *
#28 No le van a regalar, EEUU sencillamente va a tomar sin oposición lo que necesite en cada momento.
