Encuesta para elecciones forales en Araba/Álava, Gizaker para la Diputación Foral de Álava, 29/12/2025

[F] ARABA/ÁLAVA · Encuesta Gizaker 29/12/2025: EAJ-PNV 30,0% (17) · EH BILDU 28,4% (16) · PSE-EE 15,5% (7) · PP 13,1% (7) · ELKARREKIN 5,6% (2) · VOX 5,0% (2)

