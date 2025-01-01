ENCUESTA: ¿Debería Ayuso suspender sus vacaciones en Miami para seguir la evolución del incendio en Tres Cantos?

Mientras un incendio de perfil extremadamente virulento devoraba extensas zonas forestales y urbanizadas de Tres Cantos, la presidenta de la Comunidad de Madrid permanecía fuera del país, gozando de unas vacaciones privadas en Miami. Esta disonancia entre lo personal y lo institucional ha encendido un intenso debate político y ciudadano: ¿debería Ayuso haber interrumpido su viaje para regresar con urgencia y ponerse al frente de la gestión de la crisis?.