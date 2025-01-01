ENCUESTA: ¿Debería Ayuso suspender sus vacaciones en Miami para seguir la evolución del incendio en Tres Cantos?

Mientras un incendio de perfil extremadamente virulento devoraba extensas zonas forestales y urbanizadas de Tres Cantos, la presidenta de la Comunidad de Madrid permanecía fuera del país, gozando de unas vacaciones privadas en Miami. Esta disonancia entre lo personal y lo institucional ha encendido un intenso debate político y ciudadano: ¿debería Ayuso haber interrumpido su viaje para regresar con urgencia y ponerse al frente de la gestión de la crisis?.
| etiquetas: ayuso de vacaciones , incendio en tres cantos , extremadamente virulento
Pues eso.
Tú disfruta en Miami, reina. Que nada te perturbe, ni te inquiete ni te atormente.
¿A que no?
Jajaja algunos parece que no sabéis distinguir entre barrios ricos y "ricos".
Soto de Viñuelas es una urbanización de gente muy rica.
Pero ni se… » ver todo el comentario
Chinchorro Chinchorro hace 3 min
¿Amenaza el fuego a los barrios ricos? No, verdad?
Pues eso.
Tú disfruta en Miami, reina. Que nada te perturbe, ni te inquiete ni te atormente.
pues realmente sí, tres cantos no es un barrio pobre, los desalojados son de la urbanización Soto de viñuales
La vivienda más barata en esa urbanización en idealista son 695.000€ y la más cara 1.550.000€. No es la moraleja pero no es un barrio pobre
#2
Hablamos muy mal de los funcionarios pero al menos se supone
que vienen de oposiciones y no de digitocracia. Habría que forzar a los políticos y enchufados a irse de vacaciones en cuanto haya un problema grave.
- El incendio empezó ayer a las 19:45 horas (según veo por ahí), es decir, que en el momento de escribir este comentario han pasado 16 horas y 45 minutos.
- Y en ese tiempo (para este punto me la suda quién sea) debería haber vuelto de sus vacaciones en Miami la presidente de la comunidad, que desde entonces hasta este momento habría tenido la opción de montarse en dos aviones:… » ver todo el comentario
Ayuso traslada su cariño a los familiares y amigos del hombre fallecido en el incendio de Tres Cantos
www.larazon.es/madrid/ayuso-traslada-carino-familiares-amigos-hombre-f
Yo contesté: “yo no”
Y dijo mi apañero: “bueno, pero como he ido yo tú te has quedado más tranquilo”
Y dije yo: “no, si no pensaba ir, sabía que no era urgente”
Apañero: “¿y cómo lo sabías?”
Yo: “se escuchó un ruido espantoso pero ningún… » ver todo el comentario
Los vicepresidentes están para algo por si hace falta un responda le político en algún momento para que firme lo que sea necesario. Lo que estaría mal es que ma reside ta no esté ni los vicepresidentes tampoco.