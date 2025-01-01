edición general
ENCUESTA: ¿Debería Ayuso suspender sus vacaciones en Miami para seguir la evolución del incendio en Tres Cantos?

Mientras un incendio de perfil extremadamente virulento devoraba extensas zonas forestales y urbanizadas de Tres Cantos, la presidenta de la Comunidad de Madrid permanecía fuera del país, gozando de unas vacaciones privadas en Miami. Esta disonancia entre lo personal y lo institucional ha encendido un intenso debate político y ciudadano: ¿debería Ayuso haber interrumpido su viaje para regresar con urgencia y ponerse al frente de la gestión de la crisis?.

XtrMnIO #4 XtrMnIO
"Para qué? Si se iban a quemar irgual"
14 K 160
sleep_timer #6 sleep_timer
Ya volverá cuando la reconstrucción de lo que sea dé para sobres y cortar una cinta junto a sus amigotes empresaurios hijos de puta.
3 K 45
alcama #16 alcama *
#1 #6 #14 #12 ¿Debe Oscar Puente suspender sus vacaciones cuando se averia un tren?
1 K 22
sleep_timer #22 sleep_timer
#16 Oscar Puente cumple con su trabajo. Lo veo a menudo cada vez que paso por la A7
0 K 10
alcama #39 alcama
#22 Lo usuarios de tren no piensan igual que tu. Es el problema de creer que la parte es igual que el todo
0 K 5
Antipalancas21 #23 Antipalancas21
#16 Es que no las ha tenido, no te cansas de que te apliquen ban y frían a negativos, todos los días sales escaldado.
0 K 20
Antipalancas21 #18 Antipalancas21
#10 Para que están los vagos de los presidentes de las comunidades autonomas, solo para cobrar y decir sandeces, el Gobierno ha activado ya el plan fase de preemergencia nacional y ha enviado a la UME y al ejercito a los incendios, que son potestad y control por parte de cada comunidad autónoma
2 K 42
Barney_77 #20 Barney_77
#18 Que si que si, que Pedro Sanchez de vacaciones.
0 K 11
Antipalancas21 #29 Antipalancas21
#20 Como se nota el tufo que sueltas, es mejor ni contestar a tus..............
0 K 20
millanin #5 millanin
Mejor no que es peor.
3 K 42
#28 mcfgdbbn3
#5: Eso pienso yo, que mejor que se quede en Miami una larga temporada. ¿Volver, con lo a gusto que estábamos?
0 K 12
victorjba #42 victorjba
#28 Que la deporten al Salvador xD
1 K 26
#43 mcfgdbbn3
#42: Ya están tardando, que hagan una gran redada... pero para ella sola, y sin preguntar, a una cárcel de su amigo, seguro que la gusta.
1 K 26
lonnegan #27 lonnegan
#10 los incendios son competencia de las ccaa como lo era la DANA, por mucho que intentéis hacer creer lo contrario
1 K 31
Antipalancas21 #26 Antipalancas21
#15 Tu no sabes nada sobre tres Cantos y toda esa zona Norte de la provincia de Madrid, la zona pobre es en el Sur
1 K 31
banense #21 banense
#10 y el retraso que tal?
2 K 29
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
El contraste no es solo simbólico. Las llamas avanzaban con tal rapidez que arrasaron más de mil hectáreas en cuestión de minutos, desplazando a numerosas familias de sus hogares, obligando a cerrar colegios, comercios y centros sociales, y dejando un lamentable saldo de víctimas y heridos. Mientras tanto, la máxima responsable regional se encontraba al otro lado del Atlántico, en una ciudad conocida por playas y ocio, lo que ha generado una percepción de descoordinación y falta de liderazgo justo en el momento más crítico.
1 K 28
Barney_77 #10 Barney_77 *
#1 Ha suspendido Pedro Sánchez sus vacaciones para interesarse por los incendios que asolan España y la situacion de preemergencia nacional? www.meneame.net/story/gobierno-activa-fase-preemergencia-nacional-nume
7 K -23
QRK #36 QRK
#10 Debería haberlas suspendido. Y tomar el control de estas autonomías. Diríais que es un dictador y bla bla bla. Pero sabes qué? Que os follen.
1 K 27
Chinchorro #3 Chinchorro
¿Amenaza el fuego a los barrios ricos? No, verdad?

Pues eso.
Tú disfruta en Miami, reina. Que nada te perturbe, ni te inquiete ni te atormente.
2 K 21
Pablosky #7 Pablosky
#3 hombre, lo que se ha quemado no era precisamente Carabanchel.
0 K 12
Chinchorro #15 Chinchorro *
#8 #7 Es la moraleja? Pozuelo? Aravaca?
¿A que no?
Jajaja algunos parece que no sabéis distinguir entre barrios ricos y "ricos".
0 K 10
Pablosky #24 Pablosky
#15 iba a decir que es feudo pepero, pero hoy en día eso lo es cualquier barrio de Madrid…
0 K 12
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
#3 Hombre, Tres Cantos no es precisamente de los pobres y toda esa zona y Colmenar Viejo tampoco.
0 K 20
reithor #35 reithor
#3 los casoplones de la zona del soto de viñuelas son caros de cojones. 3 cantos es de gente de bien, y esa zona de requetebién. Es más, el propio soto de viñuelas, ese recinto, coto de caza para franquistas de montería, bodorrios de postín y otras celebraciones casposas a lo grande.
0 K 11
#38 Sacianez
#3, uno de los motivos oficiosos por los que tres cantos se separó de tres cantos fue por el mayor poder poder adquisitivo de la población de tres cantos y la mayor recaudación de impuestos en esta ciudad que en, antaño, el pueblo de Colmenar.
Soto de Viñuelas es una urbanización de gente muy rica.
0 K 6
GEP_Gun #40 GEP_Gun
#3 y cuando se extinga el incendio, primero a celebrarlo en el ventorro y despues a exclamar por los cuatro vientos "es culpa de sanchez. perro sanche dimision"
0 K 8
#11 Grandpiano
Me parece una tontería que los presidentes de las comunidades autónomas tengan que suspender sus vacaciones cada vez que hay un fuego en su comunidad. Los gobiernos de las CCAA tienen medios de sobra para coordinar estas situaciones.
1 K 20
#14 muerola
#11 si, no vaya a ser que les de por trabajar
0 K 11
timeout #25 timeout
#11 Sería una tontería si las comunidades no fueran tan personalistas, en teoría el consejero del ramo es el responsable, pero las decisiones parece que las tiene que tomar el presidente. Por tanto si no quieren delegar el poder al consejero, pues o se queda sin vacaciones o pide que el gobierno centra se haga cargo
0 K 9
JackNorte #2 JackNorte *
Si y vendra con una lata de gasolina. xD Cuando una irresponsable que causa miles de muertos en otras circunstancias , mas vale que haya dispositivos ajenos a ella que funcionen , porque si hay que depender de las capacidades de algunos irresponsables , iremos a peor , hay que poner recursos protocolos y que se cumplan por encima de los politicos que esten y eso deberia de ser con la mayoria de las cosas, para el bien de todos, aunque los irresponsables se beneficien tambien.
Pero ni se…   » ver todo el comentario
1 K 20
#17 EISev *
#_3
Chinchorro Chinchorro hace 3 min
¿Amenaza el fuego a los barrios ricos? No, verdad?

Pues eso.
Tú disfruta en Miami, reina. Que nada te perturbe, ni te inquiete ni te atormente.


pues realmente sí, tres cantos no es un barrio pobre, los desalojados son de la urbanización Soto de viñuales

La vivienda más barata en esa urbanización en idealista son 695.000€ y la más cara 1.550.000€. No es la moraleja pero no es un barrio pobre

#2
2 K 44
Postmeteo #9 Postmeteo
¿De verdad queremos que sea Ayuso la que tome las decisiones?
Hablamos muy mal de los funcionarios pero al menos se supone
que vienen de oposiciones y no de digitocracia. Habría que forzar a los políticos y enchufados a irse de vacaciones en cuanto haya un problema grave.
1 K 18
#13 UNX
#9 Eso mismo es lo que pienso. Si ha delegado responsabilidades en gente competente, no hay problema. Si el máximo responsable es un torero, pues que disfruten lo votado.
1 K 18
#37 Tensk
A ver si me entero:

- El incendio empezó ayer a las 19:45 horas (según veo por ahí), es decir, que en el momento de escribir este comentario han pasado 16 horas y 45 minutos.

- Y en ese tiempo (para este punto me la suda quién sea) debería haber vuelto de sus vacaciones en Miami la presidente de la comunidad, que desde entonces hasta este momento habría tenido la opción de montarse en dos aviones:…   » ver todo el comentario
1 K 17
karakol #12 karakol
Ya ha trasladado su cariño a la familia y amigos del fallecido, no vayáis incordiando y dejad que descanse de su ardua labor al frente de la Comunidad. Todos somos contingentes, pero ella es necesaria.

Ayuso traslada su cariño a los familiares y amigos del hombre fallecido en el incendio de Tres Cantos

www.larazon.es/madrid/ayuso-traslada-carino-familiares-amigos-hombre-f
0 K 17
vicus. #30 vicus.
Ja. Ya se pueden dar tres cantos en los dientes los vecinos.
0 K 14
Battlestar #45 Battlestar
MMMM, pues viendo como gestionó lo de las residencias yo casi mejor que le pediría que se quedara allí hasta septiembre :roll:
0 K 13
Pablosky #19 Pablosky
Yo una vez escuché un ruido espantoso en la oficina, mi compañero pegó un salto fuera de nuestro cubículo y apareció raudo y veloz en el despacho de al lado. Se había caído una estantería, la chica que estaba allí dijo “muchas gracias por venir tan rápido”

Yo contesté: “yo no”

Y dijo mi apañero: “bueno, pero como he ido yo tú te has quedado más tranquilo”

Y dije yo: “no, si no pensaba ir, sabía que no era urgente”

Apañero: “¿y cómo lo sabías?”

Yo: “se escuchó un ruido espantoso pero ningún…   » ver todo el comentario
0 K 12
victorjba #41 victorjba
#19 En resumen: a tu compañero le pone la moza y tu pasas de ella xD
0 K 14
reithor #44 reithor
Debería estar en la cárcel por multitud de asuntos, ni en Miami ni en la comunidad de Madrid ni representando a nadie.
0 K 11
pitercio #34 pitercio *
Sus vecinos ahumados quieren que viaje mucho y coma muchos donuts con salud, como bien demuestran en el sorteo electoral.
0 K 11
#46 PerritaPiloto
Mientras los responsables de emergencias cumplan los protocolos y usem los medios disponibles no tiene que estar la presidenta.

Los vicepresidentes están para algo por si hace falta un responda le político en algún momento para que firme lo que sea necesario. Lo que estaría mal es que ma reside ta no esté ni los vicepresidentes tampoco.
0 K 8
Yuiop #33 Yuiop
Si hombre, para que se le estropee lo que lleva en los tuppers.
0 K 7
#32 Sacianez
No veo la opción de "No, las vacaciones son un derecho"
0 K 6
#31 Bravok1
No creo que vaya a dejar la coca y las copas para ir a madrid a que le den pal pelo...con lo bien que está allí poniéndose fina.
0 K 6

