Encuentran a la venta en internet un manuscrito histórico desaparecido hace un siglo  

Un manuscrito del siglo XVII que desapareció hace más de cien años del Archivo del Colegio del Arte Mayor de la Seda de Valencia ha sido recuperado por la Policía de la Generalitat Valenciana. La investigación comenzó al detectarse su venta en internet como un "importante manuscrito del Gremio de la Seda" por 71.900 euros. Se trata de una copia de las ordenanzas del Gremi de Velluters, firmadas en 1479 por Fernando el Católico. El hallazgo lo realizaron agentes especializados en patrimonio cultural durante sus labores de control en la Comunitat