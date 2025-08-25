edición general
Encuentran restos óseos junto a un coche localizado por la BRIF de Laza mientras trabajaban en un incendio en Vilariño de Conso

Su ubicación genera múltiples interrogantes ya que por el lugar no hay ninguna carretera, el acceso más cercano es un cortafuegos del parque de O Invernadeiro y se encuentra a una distancia considerable. A pesar de ello, no parece que el vehículo volcase sobre sí mismo, dado que no presenta daños en el capó. Cuando los agentes llegaron hasta él encontraron a escasos metros restos óseos humanos que han sido trasladados para que los forenses puedan realizar la autopsia y proceder a su identificación.

