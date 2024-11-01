edición general
Encuentran a una perra con una grave herida de flecha y las redes se indignan: "¿Cómo pueden hacerle eso a un ser inocente?"

Encuentran a una perra con una grave herida de flecha y las redes se indignan: "¿Cómo pueden hacerle eso a un ser inocente?"  

Por el momento, no se ha encontrado al culpable del ataque.

8 comentarios
XtrMnIO #1 XtrMnIO
Una flecha de caza, por lo que se puede extrapolar la afición de quien lo ha hecho.
#5 ombresaco
...y los demás seres no son inocentes?
#7 doppel *
#6 yo no trabajo para 20minutos. No he publicado ningún artículo.
ur_quan_master #4 ur_quan_master *
Irrelevante, sucesos
mperdut #8 mperdut
Un cazador pero no hay que asumir que realmente la intención fuera matar a la perra, como los que por error disparan a senderistas o ciclistas por qué los han confundido con un jabali.
Virusaco #2 Virusaco *
Un poco cansado de los titulares tipo: lo-que-ha-ocurrido + indignación-en-redes : cita-textual-random.

Salu3
#3 doppel *
#2 prefieres una de #ayuseame?
Virusaco #6 Virusaco
#3 Hay tantas cosas que estan bien y mal que no es el lugar de hablar de ellas... estamos en el hilo del articulo que tú mismo has publicado y hablo del título del artículo que tú mismo has publicado.

Salu3
