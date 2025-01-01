edición general
Encuentran muerto en su celda a un hombre condenado por el atropello mortal de una mujer en Santander

Han sido los trabajadores que iniciaban el turno los que han hallado el cuerpo ahorcado en la celda. Se ha comprobado que llevaba varias horas sin signos vitales, por lo que nada se ha podido hacer para salvar su vida. Fuentes de Instituciones Penitenciarias han explicado que se llevarán a cabo diligencias judiciales para esclarecer lo sucedido. Cuando sucedió el atropello, además, este hombre estaba pendiente de juicio por la muerte de 29 perros en una nave industrial de Tagle (Suances). En junio fue condenado por estos hechos a un año de cárc

3 comentarios
#1 banksy
Vaya joyita el tipo ese.
Al final tuvo que acabar él lo que la justicia no pudo. Al menos se podrá decir que murió haciendo el bien..
#3 diablos_maiq
Su presunción de inocencia murió antes que él, al parecer.
