Encuentran el ADN del extinto rinoceronte lanudo en el estómago de una lobezna momificada

Un equipo científico ha conseguido secuenciar el genoma completo de un rinoceronte lanudo cuyos restos se han conservado dentro del estómago de una loba joven descubierta en 2011 en Tumat, un pueblo del noreste de Siberia. La escena tuvo lugar hace 14.400 años en una remota zona de la actual Siberia: una lobezna gris engulló partes de un rinoceronte lanudo y murió poco después. Gracias al frío, su cuerpo se ha conservado en el permafrost, y con él, los restos de su último banquete.