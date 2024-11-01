Encuentra a ocho cachorros en una bolsa colgando de un árbol a punto de asfixiarse en Castañeda  

Póngase en situación. Una mañana bonita de martes, buen tiempo y, por delante, un paseo por el bosque en la zona de Castañeda. De repente, tras un rato de disfrute en la naturaleza, empieza a oír el llanto de unos cachorros. El sonido le invita a mirar hacia lo alto de unos árboles y allí, como puede ver en el vídeo, se encuentra colgando de unas ramas altas una bolsa de plástico de la que proceden los gritos... Rápidamente deshizo el nudo que cerraba el saco y dentro se encontró a ocho cachorros «de no más de una semana». «Tienen que ser de...