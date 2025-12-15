Encontrar evidencias de vida pasada o presente debe ser el objetivo prioritario de la exploración tripulada de Marte

Las Academias Nacionales de Estados Unidos acaban de publicar un informe en el que señalan los objetivos científicos de la exploración tripulada de Marte.

En concreto, se trata de once objetivos. El prioritario no debería ser sorpresa para nadie a estas alturas: buscar indicios pasados o presentes de formas de vida en Marte. Ojo a cómo está redactada la frase, porque condiciona la arquitectura de una misión tripulada. Para buscar indicios de vida pasada hay que visitar regiones de la superficie donde sabemos que existió agua líquida.