Encontrar evidencias de vida pasada o presente debe ser el objetivo prioritario de la exploración tripulada de Marte

Las Academias Nacionales de Estados Unidos acaban de publicar un informe en el que señalan los objetivos científicos de la exploración tripulada de Marte.
En concreto, se trata de once objetivos. El prioritario no debería ser sorpresa para nadie a estas alturas: buscar indicios pasados o presentes de formas de vida en Marte. Ojo a cómo está redactada la frase, porque condiciona la arquitectura de una misión tripulada. Para buscar indicios de vida pasada hay que visitar regiones de la superficie donde sabemos que existió agua líquida.

Lamantua #1 Lamantua *
El planeta Tierra amortizado. Hay que empezar a cargarse Marte. Ojala se vayan a tomar por culo hoy mismo.
#2 dsj
#1 piensa que dejar la tierra por marte ( aún en el por escenario de contaminación y cambio climático) es como dejar tú habitación desordenada y sucia, por un cementerio nuclear venenoso.

Marte es mucho peor de lo que habrá en la tierra en cientos o miles de años, aunque sigamos empeñados en destruirla.
