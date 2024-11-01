Encierro en la antigua sede de Málaga Acoge en protesta por la venta del edificio a un fondo israelí

Miembros de sindicatos y asociaciones que defienden el derecho a la vivienda se han encerrado este viernes en la antigua sede de la ONG Málaga Acoge, ubicada en calle Ollerías, en pleno Centro de Málaga, en señal de protesta después de que la Junta de Andalucía llevara a cabo la venta del edificio a un fondo israelí en 2024. «Ya basta de que vendan nuestro patrimonio público y ya basta de que las instituciones perpetúen esta situación de emergencia habitacional en la que nos encontramos», ha explicado a este periódico Rosa Galindo, miembro ...