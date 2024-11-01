·
Ence, 70 años de destrucción ambiental y paisajística en la ría de Pontevedra
El franquismo empezó en 1955 a idear y desarrollar el proyecto de instalar la fábrica de celulosa de eucalipto que durante décadas ha contaminado el estuario y ha sembrado de malos olores toda la zona
pontevedra
medio ambiente
Mark_
"La empresa niega que los pagos que hizo al despacho fundado por el exministro Montoro estuvieran vinculados a la prórroga que le concedió el Gobierno de Rajoy para seguir operando hasta 2073."
Es que ojalá fuéramos esa dictadura comunista que dice el PP que es España para que esos cerdos terminen sus días entre rejas por el daño tan irreparable que le han hecho a este país.
alfema
No se si verán mis ojos el cierre de Ence en Pontevedra.
