La encarnación y la (re)invención de los emojis, desde los aztecas hasta Humboldt y Darwin, pasando por la inteligencia artificial

Cuando publicó Vues des Cordillères, et monumens des peuples indigènes de l’Amérique, Alexander von Humboldt (14 de septiembre de 1769-6 de mayo de 1859), con apenas cuarenta años, era el naturalista más eminente y polifacético del mundo (la palabra «científico» aún no se había acuñado). Napoleón lo odiaba por sus apasionadas opiniones anticolonialistas y abolicionistas. Goethe lo apreciaba como su mejor compañero de reflexión, cuya breve compañía y conversación le hacían sentir como si «hubiera vivido varios años».