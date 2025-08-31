edición general
9 meneos
28 clics
La encarnación y la (re)invención de los emojis, desde los aztecas hasta Humboldt y Darwin, pasando por la inteligencia artificial

La encarnación y la (re)invención de los emojis, desde los aztecas hasta Humboldt y Darwin, pasando por la inteligencia artificial

Cuando publicó Vues des Cordillères, et monumens des peuples indigènes de l’Amérique, Alexander von Humboldt (14 de septiembre de 1769-6 de mayo de 1859), con apenas cuarenta años, era el naturalista más eminente y polifacético del mundo (la palabra «científico» aún no se había acuñado). Napoleón lo odiaba por sus apasionadas opiniones anticolonialistas y abolicionistas. Goethe lo apreciaba como su mejor compañero de reflexión, cuya breve compañía y conversación le hacían sentir como si «hubiera vivido varios años».

| etiquetas: emojis , aztecas , darwin
7 2 1 K 79 cultura
2 comentarios
7 2 1 K 79 cultura
Rorschach_ #2 Rorschach_
Gilipollez metiendo en el saco de los dibujitos modernos a tosa una cultura de bajorrelieves y simbología.
0 K 13
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
#0 Te falta indicar que está en inglés.
0 K 12

menéame