El encantador de serpientes de las nuevas derechas latinoamericanas

Hasta hace unos años, Fernando Cerimedo no era mentado ni como actor de reparto entre las primeras líneas del mundo político. Quien acabaría siendo un gurú de las derechas radicales latinoamericanas no destacaba -al menos de manera visible- en las redes sociales en Argentina, ni siquiera en momentos en que despegaba la plataforma entonces llamada Twitter, que, al crecer en audiencias, convertía temas de conversación en asuntos de agenda pública y hasta en movilizaciones masivas.