[EN] Las empresas de tecnologia americanas dirigen Europa

El 74 % de las empresas cotizadas europeas dependen de tecnología estadounidense como Google o Microsoft, lo que pone en riesgo su soberanía digital al dejar datos críticos bajo jurisdicción extranjera. Esta dependencia no solo afecta la seguridad (por ejemplo, por leyes como la CLOUD Act), sino también obstaculiza la innovación local al dificultar el crecimiento de alternativas europeas competitivas. Para proteger el futuro digital de Europa, Proton apuesta por herramientas privadas y cifradas desarrolladas y alojadas en Euro

efectogamonal
No solo Europa, sino casi todo el mundo {0x1f525}
azathothruna
#3 No, porque llegaron los chinos
Kantinero
Pero Sanchez contrata una China para un tema concreto y es el demonio personificado
Torrezzno
Relacionada:

Traduzco y pego:

Analizamos los dominios de correo electrónico de las empresas que cotizan en bolsa en cada país europeo. Con esto, pudimos ver qué empresas dependen de proveedores de correo electrónico estadounidenses. Y dado que el correo electrónico es la base de la infraestructura tecnológica de la mayoría de las empresas, la cantidad de datos europeos en riesgo probablemente sea mucho mayor.…   » ver todo el comentario
aupaatu
Impuestos a las tecnológicas y multinacionales norteamericanas que reciban en los países de la Unión según su uso y beneficios ,para evitar que los reciban los paraísos fiscales Europeos Luxemburgo,Irlanda,Malta, Países Bajos y Chipre.
Y aumentarles los impuestos para compensar los aranceles.

www.11onze.cat/es/magazine/como-funcionan-refugios-fiscales-ue/
