Una de las empresas "pantalla" del caso Montoro fue disuelta con un agujero de más de 400.000 euros

La sociedad Anvalia 7 SL, que según los informes de los Mossos d'Esquadra y de la Guardia Civil fue una de las empresas "instrumentales" utilizadas por Equipo Económico, el despacho que fundó el exministro Cristóbal Montoro, para canalizar sus ingresos, fue disuelta en 2016 con unas pérdidas que superaban los 400.000 euros, según consta en una sentencia. Equipo Económico declaró haber abonado a Anvalia 7 SL un total de 1.575.693 euros entre 2008 y 2016.