edición general
15 meneos
14 clics
Las empresas de lobby serán multadas si ocultan reuniones con cargos públicos

Las empresas de lobby serán multadas si ocultan reuniones con cargos públicos

España es un caso prácticamente único en Europa por no contar con una norma que regule a nivel estatal las relaciones entre los cargos públicos y los grupos de interés. Esto deja un terreno muy amplio de actuación a los llamados ‘lobbies’, que han proliferado en los últimos año en esta especie de limbo legal. El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa lleva años advirtiendo a España de que debe regular esta falta de transparencia, un aviso que se intensificó este mismo año.

| etiquetas: lobby , empresas , políticos , multas
12 3 0 K 113 politica
4 comentarios
12 3 0 K 113 politica
Torrezzno #2 Torrezzno
Todos los políticos tendrían que tener su agenda pública y que se pueda consultar. Ya esta bien de mamoneo
0 K 20
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Ya lo dijo Lord Vetinari .. Ya que existe el crimen, al menos que esté organizado.

Hace falta saber quien financia y presiona a cada político y que eso sea público. Al final la garrulería patria no lo va a consultar, pero al menos nos podremos reir de ellos en su cara por pardillos.
0 K 17
makinavaja #3 makinavaja
Eso solo pasa en las democracias...
0 K 13
#4 Acabose
Parece que a nuestra democracia consolidada, le aparecen más grietas que conducen a nidos de corrupción.
0 K 7

menéame