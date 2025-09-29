Las empresas de lobby serán multadas si ocultan reuniones con cargos públicos

España es un caso prácticamente único en Europa por no contar con una norma que regule a nivel estatal las relaciones entre los cargos públicos y los grupos de interés. Esto deja un terreno muy amplio de actuación a los llamados ‘lobbies’, que han proliferado en los últimos año en esta especie de limbo legal. El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa lleva años advirtiendo a España de que debe regular esta falta de transparencia, un aviso que se intensificó este mismo año.
| etiquetas: lobby , empresas , políticos , multas
Hace falta saber quien financia y presiona a cada político y que eso sea público. Al final la garrulería patria no lo va a consultar, pero al menos nos podremos reir de ellos en su cara por pardillos.