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Las empresas invierten en sus trabajadores cuando es más difícil despedirles: tras la reforma laboral de 2022 la formación se quintuplicó
Antes de la reforma, solo el 5% de las ofertas de empleo temporal en España incluía formación a cargo de la empresa, frente al 14% de las ofertas con contrato indefinido, según un estudio.
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ahotsa
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Sólo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan...
No formarlos y que se queden
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Henry Ford
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No formarlos y que se queden
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Henry Ford
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