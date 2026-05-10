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Las empresas invierten en sus trabajadores cuando es más difícil despedirles: tras la reforma laboral de 2022 la formación se quintuplicó

Las empresas invierten en sus trabajadores cuando es más difícil despedirles: tras la reforma laboral de 2022 la formación se quintuplicó

Antes de la reforma, solo el 5% de las ofertas de empleo temporal en España incluía formación a cargo de la empresa, frente al 14% de las ofertas con contrato indefinido, según un estudio.

| etiquetas: contrato indefinido , formación
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1 comentarios
7 2 0 K 96 Economía
ahotsa #1 ahotsa *
Sólo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan...

No formarlos y que se queden

Henry Ford

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menéame