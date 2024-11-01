Las empresas instan a Industria a que no se cometa un «error histórico» con la inversión en redes eléctricas

La Asociación para la Transición Energética alerta sobre los problemas que supondría no ofrecer más recursos económicos

Para dar cabida a todas las renovables se necesita mayor esfuerzo.

El futuro de las redes eléctricas se juega en las próximas semanas y, de momento, parece que no está a favor de las empresas energéticas y todos los que necesitan de una mejor infraestructura. Así lo ponen de manifiesto desde la Asociación para la Transición Energética.

La CNMC se debería tomar en serio la inversión en redes.