Un empresario vinculado a veinte sociedades, clave en el "caso Leire"

La investigación abierta contra Leire Díez pone el foco en una empresa que los investigados habrían utilizado para canalizar las comisiones percibidas en esta presunta trama de amaños de contratos públicos. La Guardia Civil identificó a Mediaciones Martínez S.L, una pequeña mercantil que desde 2024 opera con el nombre de Promociones Inmobiliarias Ku-Ma S.L y que tiene detrás al empresario Carmelo Aznárez. Se trata de un asesor fiscal que, a su vez, aparece vinculado a una veintena de mercantiles.