Un empresario vinculado a veinte sociedades, clave en el "caso Leire"

La investigación abierta contra Leire Díez pone el foco en una empresa que los investigados habrían utilizado para canalizar las comisiones percibidas en esta presunta trama de amaños de contratos públicos. La Guardia Civil identificó a Mediaciones Martínez S.L, una pequeña mercantil que desde 2024 opera con el nombre de Promociones Inmobiliarias Ku-Ma S.L y que tiene detrás al empresario Carmelo Aznárez. Se trata de un asesor fiscal que, a su vez, aparece vinculado a una veintena de mercantiles.
| etiquetas: caso leire , leire díez , juicio , investigación
Pues luego resulta que siempre que pillan a algún político o testaferro resulta que se pasaba más días en el notario firmando empresas que trabajando, y nadie sabia nada.
#1 Al rico prellanto. Que no decaiga el relato (tm).