·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4782
clics
Diez lugares del mundo antes de sus históricos monumentos y construcciones más icónicas
3321
clics
Alice Seeley Harris, la fotógrafa que mostró al mundo el imperio del terror de Leopoldo II en el Congo
3804
clics
Óscar Puente recuerda el estrepitoso ridículo que Alvise Pérez hizo con él y ahora repite con Irene Montero: “Engañabobos”
2789
clics
Plan de ayuda, prevención y recuperación para el medio rural y forestal del PP [PDF]
2716
clics
Candidata republicana en Texas desata una polémica al quemar un Corán con un lanzallamas
más votadas
527
Pablo Simón señala la "paradoja" tras los incendios: "Vamos a ver antes a ministros compareciendo en el Senado que a los responsables directos, que son los presidentes autonómicos"
664
Silvia Intxaurrondo lee en directo la ley de Montes que Feijóo y sus presidentes desoyen: “Basta con cumplirla”
312
Luz en el genocidio: voluntarios israelíes se juegan la vida para que los palestinos tengan atención sanitaria
220
Muere el actor Eusebio Poncela a los 79 años
400
El sionista húngaro Rezső Kasztner engañó a 437.000 judíos húngaros para enviarlos a Auschwitz
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
32
meneos
154
clics
Un empresario español en China cuenta cómo fidelizan a sus trabajadores: "Les retenemos tres meses de sueldo para que no se vayan. Reciben el primer salario al cuarto mes"
Como un empresario español abusa de sus trabajadores en China.
|
etiquetas
:
empresario
,
español
,
trabajadores
,
china
28
4
3
K
366
actualidad
26 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
28
4
3
K
366
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
victorjba
Como los latigazos, nada.
9
K
118
#5
mariKarmo
*
#1
Cómo lo sabes, loca.
5
K
69
#25
camvalf
#1
se han perdido las buenas costumbres...
1
K
31
#3
elGude
Como me gusta la idea. Lo veo cojonuda. Voy a ir a su empresa y a hacer lo mismo por él.
4
K
58
#6
ElenaCoures1
#3
Es un lamebotas de la dictadura China y de Winnie the Pooh, no esperes que entienda lo que está diciendo
0
K
6
#2
Ortzi_
"Cómo fidelizan a sus trabajadores"... Manda huevos!
2
K
34
#4
ElenaCoures1
#2
Fidelizar en China es así
No puedes amar al partido si no es sinceramente con toda tu alma o te crujen
¿Dónde están los idiotas del "vivan las cadenas"?
0
K
6
#24
mecheroconluz
#2
«El Economista», dando asco una vez más.
0
K
10
#9
fremen11
Por eso se ha ido a China, porque aquí lo habrían colgado de los pulgares los propios trabajadores
1
K
20
#10
frankye
Que tiene a los trabajadores 3 meses sin cobrar y a esto se le llama "fidelizar".
1
K
20
#11
Torrezzno
El lible melcado
0
K
14
#21
Sawyer76
Yo creo que exagera en algunas cosas, pero explica bastante bien la mentalidad y el sistema Chino. Muchos indocumentados de por aquí se piensan que China es comunista y Occidente es "capitalismo neoliberal", cuando es justo al revés. China es mil veces más capitalista que Europa y si hay algo que se parezca al socialismo en el mundo es lo que tenemos en países como España.
0
K
13
#12
Ortzi_
*
Edito
0
K
13
#13
ElenaCoures1
#12
Si conoces a este lamebotas, ya no necesitas leer nada suyo
0
K
6
#14
Dasmandr
#12
la profe no lee. Viene aquí a pontificar desde la mayor ni remota idea de lo que dice.
0
K
8
#8
SeñorPresunciones
Media jolnada, 12 holas.
0
K
12
#15
SeñorPresunciones
La fórmula para conseguir trabajadores "que todos necesitamos" sin que se los roben los unos a los otros es que haya un coste por irte, que son esos tres meses de salario retenido, que sirven para fidelizar a sus empleados. Eso sí, cuando llega el Año Nuevo Chino y se da la "paga de beneficios", es cuando se otorgan esos tres meses de sueldo al trabajador, momento a partir del cual se pueden ir. "Todos renovamos la plantilla casi completa porque pierdes a todo tu equipo cada Año Nuevo Chino, pero cada vez pasa menos".
Pues tampoco es que parezca la estrategia laboral más astuta del mundo. Me imagino que se trata de empresas de mierda dentro de la propia mierda que pueda ser el mercado laboral chino.
0
K
12
#19
Asimismov
*
He estado trabajando por más de 30 años en distintas industrias agrícolas españolas, muy españolas y mucho españolas y el 60% del los salarios lo recibíamos, mis compañeros y yo, al final de la campaña agrícola, tanto de remolacha, vid y alcohol como en cítricos.
0
K
12
#26
Tito_Keith
#19
el alcohol del vino se cosecha aparte? de lo que se entera uno!
0
K
7
#20
Albarkas
*
Pues ahora que los clientes le hagan lo mismo a él y que todos le paguen al 4° mes. A ver qué le parecería.
Lo peor es que este malnacido lo dice sin tapujos y sin darle vergüenza.
0
K
11
#7
mente_en_desarrollo
Creo que es un fusilamiento de esta:
www.meneame.net/story/emprendedor-espanol-china-queria-dar-fines-seman
Aunque ninguno de los 2 medios la firma, así que creo que se la han fusilado a alguien más (posiblemente de las RRSS).
0
K
11
#23
Enésimo_strike
#7
es una noticia que parte del mismo vídeo. Eso no es “fusilar” (que sería copiar y punto), ni siquiera debería contar como duplicada ya que, aunque trata exactamente lo mismo con exactamente la misma fuente, este envío si trae la entrevista en vídeo.
0
K
10
#17
este_no_es_eltraba
"Una práctica muy habitual hace diez años, que continúa dándose en la actualidad aunque Díaz admite que es menos frecuente"
Tengo mis serias dudas de que esto esta pasando hoy en día, al menos de manera habitual. Otra cosa es que cada año nuevo renueven a toda la plantilla, seguro que no es por ese motivo.
0
K
8
#18
Estoeslaostia
Ningún chino ha sido maltratado en la escritura de este comentario.
0
K
8
#16
j3j3j3j3
dudo muchisimo que en un mercado laboral tan escaso como hoy en dia , haya gente que te espere que le pagues 3 meses mas tarde
0
K
7
#22
jacapaca
Poco me.parece yo no les dejaría irse a casa hasta el cuarto mes
0
K
6
Ver toda la conversación (
26
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
No puedes amar al partido si no es sinceramente con toda tu alma o te crujen
¿Dónde están los idiotas del "vivan las cadenas"?
Pues tampoco es que parezca la estrategia laboral más astuta del mundo. Me imagino que se trata de empresas de mierda dentro de la propia mierda que pueda ser el mercado laboral chino.
Lo peor es que este malnacido lo dice sin tapujos y sin darle vergüenza.
www.meneame.net/story/emprendedor-espanol-china-queria-dar-fines-seman
Aunque ninguno de los 2 medios la firma, así que creo que se la han fusilado a alguien más (posiblemente de las RRSS).
Tengo mis serias dudas de que esto esta pasando hoy en día, al menos de manera habitual. Otra cosa es que cada año nuevo renueven a toda la plantilla, seguro que no es por ese motivo.