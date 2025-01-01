Un empresario de A Coruña cerrará sus tres negocios si no encuentra al menos 5 trabajadores

edición general
El propietario del Mundial 82, el Rodríguez y la Bodega Berciana necesita camareros que quieran trabajar al amparo del convenio de hostelería. Ni más, ni menos (menos sería ilegal). “Hablamos de un contrato a jornada completa, con unos 1.200 euros al mes y un día libre a la semana”, dice. Sabe que no está para elegir. Por eso, las ganas son la única condición como antídoto al cierre. “Me da igual que sea hombre o mujer, la edad o el tipo de persona. Lo único que pedimos es que pueda trabajar, porque de lo contrario estoy condenado a cerrar”,

mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Si no encuentra trabajadores "según convenio" que mejore las condiciones respecto al convenio, y que no se preocupe, que ya le llegarán trabajadores, aunque sea a costa de otros negocios que paguen "según convenio".
javibaz #7 javibaz
#2 algunos empresarios no saben que pueden mejorar el convenio. El convenio son los mínimos.
mente_en_desarrollo #8 mente_en_desarrollo
#7 Claro... No lo saben... Es exactamente lo que está pasando... Pobrecitos... :shit:
#27 tednsi
#8 Pagan lo mínimo que pueden, lo que marca el convenio como mínimo.
Si no, pagarían aún menos.
Verdaderofalso #15 Verdaderofalso
#2 #7 una de las conversaciones que tuve con mi exjefe pidiéndole mejoras amparándome en el convenio me dijo:
“Yo no puedo ir por el libro porque si no cierro”
makinavaja #20 makinavaja
#7 No lo saben... o no quieren saberlo.... :-D :-D
#14 Sacapuntas *
Esto ha pasado toda la vida. No entiendo los lloros. Ya puedes ir cerrando y liquidando. Tus negocios ya no son rentables. Y sospecho que antes lo eran porque en convenio era aún peor que este o te lo saltabas o las dos cosas a la vez.
Solero #5 Solero *
Él sabe que no está para elegir. Los que aspiran al puesto sí, y ya han elegido: no ir.
Connect #1 Connect
Pues tendrá que pagar más. Somos un pais de camareros, así que igual hay por ahí algún enfermero o incluso médico que se tuvo que ir de España para cobrar más. En Coruña hay un tipo dispuesto a hacerle una oferta para cambiar bata por delantal.
Ovlak #12 Ovlak
Esto tiene que estar mal. Si son los empresarios los que crean riqueza. Hacen que brote de la nada como Dios hizo la luz. La falta de trabajadores no debería de impedírselo, es su naturaleza.
johel #11 johel
"Hoy a las ocho te vas a casa” Ni voy a entrar en lo de que la jornada sera minimo de 8 a 8, hablamos de galicia donde cenan a las 10 pero "hoy a las ocho te vas a casa" ... jajjajaja.
JackNorte #9 JackNorte
Si alguien tiene 3 negocios y no ve forma de conseguir trabajadores ni pagarles mas del minimo , sin duda tiene que dejar paso a otros quizas ese sea el mejor negocio para el, No es obligatorio tener negocios que paguen el minimo a sus trabajadores.
themarquesito #16 themarquesito *
#9 #13 En su caso tiene 6 negocios: aparte de esos 3 mencionados en el artículo tiene un garaje, el ambigú del centro social Sagrada Familia, y una ferretería. El tipo es básicamente el dueño de la calle Alberto Datas Panero.
HeilHynkel #17 HeilHynkel
#16

A ver si lo que hay en realidad es un problema de gestión. :roll:
#28 Leon_Bocanegra
#25 culpa mía por no terminar las frases. Como se dice en mi pueblo: que les den porculo con una caña"rajá"
#21 Leon_Bocanegra
La culpa es de los camareros que no hacen autocrítica prefieren vivir de paguitas.
u_1cualquiera #4 u_1cualquiera
1 día libre a la semana, jornada completa son 48h a la semana?
ochoceros #18 ochoceros
#4 El empresaurio te dirá que entre semana se hacen 6 horas los días "flojos" (lunes a jueves), pero los fines de semana (viernes y sábado) se trabajan 8 horas. Eso son 40 horas.

Pero luego te cambian el domingo por el lunes: metes 2 horas más.
Hay que preparar cosas todos los días antes de las comidas: otras 2 horas más al día.
Después del cierre hay que recoger, limpiar y hacer caja: Otra hora más al día.

Así que en realidad saldrán, con suerte, 60 horas a la semana, pero ¡hey!, te puedes quedar con tus propinas que se saca un dineral. Y así complementas el salario mínimo para poder llegar a gastarte la mitad o más en alquilar una habitación o cuchitril en verano.
Edheo #29 Edheo
#18 Ojo, y el bote, libre de impuestos, que eso también alguno me lo ha vendido

Si es que te tienes que reir a veces...
HeilHynkel #13 HeilHynkel
Yo diría que los gurús económicos dirían que si tienen tres locales y no hay personal para todos, cierra y mantén los otros dos. O de lo malo, cierra dos y quédate con uno y traspasa o alquila el resto.
#10 decker
"jornada completa, con unos 1.200 euros al mes y un día libre a la semana" Y no hay cola para pillar uno de esos puestos de trabajo? no me lo puedo explicar!!!
#19 Leon_Bocanegra
Que le den por culo, ni más ni menos. Menos sería poco castigo.
#25 eipoc *
#19 ojo, que hay quien lo ve como un premio.
alfre2 #3 alfre2
Se puede teletrabajar?
#24 eipoc
Qué pena, espera que me seco las lágrimas por este HDP.
#23 luckyy *
Pues cierra, sinvergüenza!!!
A estos HDP ya no les vale la mierda que nos metieron de oferta y demanda
#26 RacsoLeinad
Idea: Salario de 2500€ en 14 pagas, jornada de 38h del tirón nada de jornada partida. Y 2 días a la semana libres. A ver cuanto tarda en leer los miles de curriculums que le llegarán.
#6 NireeN
48 horas a la semana por el salario mínimo. ¿Por qué no hay nadie disponible? ¡No lo entiendo! Me paso un día por uno de tus locales y te lo explico, que es sencillo.
tul #22 tul
#6 no olvides llevar las marionetas y los plastidecor xD
