Un empresario de A Coruña cerrará sus tres negocios si no encuentra al menos 5 trabajadores

El propietario del Mundial 82, el Rodríguez y la Bodega Berciana necesita camareros que quieran trabajar al amparo del convenio de hostelería. Ni más, ni menos (menos sería ilegal). “Hablamos de un contrato a jornada completa, con unos 1.200 euros al mes y un día libre a la semana”, dice. Sabe que no está para elegir. Por eso, las ganas son la única condición como antídoto al cierre. “Me da igual que sea hombre o mujer, la edad o el tipo de persona. Lo único que pedimos es que pueda trabajar, porque de lo contrario estoy condenado a cerrar”,