Un empresario de A Coruña cerrará sus tres negocios si no encuentra al menos 5 trabajadores

El propietario del Mundial 82, el Rodríguez y la Bodega Berciana necesita camareros que quieran trabajar al amparo del convenio de hostelería. Ni más, ni menos (menos sería ilegal). “Hablamos de un contrato a jornada completa, con unos 1.200 euros al mes y un día libre a la semana”, dice. Sabe que no está para elegir. Por eso, las ganas son la única condición como antídoto al cierre. “Me da igual que sea hombre o mujer, la edad o el tipo de persona. Lo único que pedimos es que pueda trabajar, porque de lo contrario estoy condenado a cerrar”,
Si no, pagarían aún menos.
“Yo no puedo ir por el libro porque si no cierro”
A ver si lo que hay en realidad es un problema de gestión.
no hacen autocríticaprefieren vivir de paguitas.
Pero luego te cambian el domingo por el lunes: metes 2 horas más.
Hay que preparar cosas todos los días antes de las comidas: otras 2 horas más al día.
Después del cierre hay que recoger, limpiar y hacer caja: Otra hora más al día.
Así que en realidad saldrán, con suerte, 60 horas a la semana, pero ¡hey!, te puedes quedar con tus propinas que se saca un dineral. Y así complementas el salario mínimo para poder llegar a gastarte la mitad o más en alquilar una habitación o cuchitril en verano.
Si es que te tienes que reir a veces...
A estos HDP ya no les vale la mierda que nos metieron de oferta y demanda