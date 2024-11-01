edición general
La empresa de viajes española eDreams bloquea alojamientos en asentamientos israelíes en Cisjordania

eDreams ha retirado y continuará bloqueando los listados de alojamiento en los asentamientos israelíes en Cisjordania, informó su director financiero el martes. David Elizaga declaró que la empresa siempre ha tenido una política de no ofrecer servicios en los asentamientos en Cisjordania, pero señaló que algunos listados aparecían automáticamente en su sitio web después de que los propietarios los subieran a otras plataformas. El problema salió a la luz en una Junta General Anual en julio, que atrajo protestas pro-palestinas contra la empresa.

#1 abogado_del_diablo
No son solo "protestas pro-palestinas", son protestas humanitarias.
No son "dos bandos enfrentados". Son unos genocidas exterminando a un pueblo.

Chapó por eDreams. Tomo nota.
