Empresa de Trump creará una nueva criptodivisa para sus accionistas

La moneda es la última de una serie de criptodivisas vinculadas a Trump.

XtrMnIO #8 XtrMnIO
Se está forrando como un dictador africano.
#3 poxemita
Que lo llamen pagarés corporativos.
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#3 Ruiz Mateos y Rumasa tendrían un filón en esta época
#6 poxemita
#4 ya te digo, los llamaría Cristoactivos.
tul #10 tul
#4 y los apandadores del forum filatelico serian los reyes del circo con los nfts xD
#9 Suleiman
Este se forra con la cantidad de imbéciles por metro cuadrado que hay en EEUU.
mandelbr0t #7 mandelbr0t
Los tontos que siguen a Trump terminarán por entender que no deja de intentar estafarlos una y otra vez.
efectogamonal #1 efectogamonal
Accionistas = Votantes {0x1f440} {0x1f525}
#2 Alcalino
Se llamará patriotic libra
MisturaFina #5 MisturaFina
¿Que pasa?
¿No confia en el dolar?
Uy!
Solo pasará mas verguenza
acido303 #11 acido303
Las "preferentes" de Trump
