·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7526
clics
MALEMÁTICAS CCCIX: en Cinco Días no saben sacar el IVA cuando está incluido
7731
clics
El ABC ya decía en 1983 que las pensiones estaban en peligro
4982
clics
Famosos que no nos han dejado en 2025
5692
clics
Así son las campañas de extorsión contra pequeñas empresas españolas en Google Maps: “Pueden hundirte el negocio”
4158
clics
Los 13 perseguidos de la Lotería en Villamanín rompen su 'pacto de silencio': "Estamos aterrados; nos dicen que iremos a la cárcel"
más votadas
288
Julian Assange 2001: la guerra es el resultado de las mentiras de los medios de comunicación
365
2025: El año en que la medicina ha dado un salto histórico contra el Alzheimer, el cáncer y la ELA
531
La Fiscalía acusa al Supremo de ignorar las pruebas que exoneraban a García Ortiz y pide anular la sentencia
211
Resumen anual 2025. Trabajadores muertos, 714
327
La mayor aberración urbanística de España sigue ahí 20 años después: la historia interminable del Algarrobico
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
21
clics
Empresa de Trump creará una nueva criptodivisa para sus accionistas
La moneda es la última de una serie de criptodivisas vinculadas a Trump.
|
etiquetas
:
criptomoneda
,
bitcoin
,
trump
,
accionistas
7
2
0
K
109
actualidad
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
2
0
K
109
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#8
XtrMnIO
Se está forrando como un dictador africano.
3
K
61
#3
poxemita
Que lo llamen pagarés corporativos.
2
K
32
#4
Verdaderofalso
#3
Ruiz Mateos y Rumasa tendrían un filón en esta época
10
K
149
#6
poxemita
#4
ya te digo, los llamaría Cristoactivos.
0
K
11
#10
tul
#4
y los apandadores del forum filatelico serian los reyes del circo con los nfts
0
K
13
#9
Suleiman
Este se forra con la cantidad de imbéciles por metro cuadrado que hay en EEUU.
1
K
26
#7
mandelbr0t
Los tontos que siguen a Trump terminarán por entender que no deja de intentar estafarlos una y otra vez.
1
K
20
#1
efectogamonal
Accionistas = Votantes
0
K
9
#2
Alcalino
Se llamará patriotic libra
0
K
9
#5
MisturaFina
¿Que pasa?
¿No confia en el dolar?
Uy!
Solo pasará mas verguenza
0
K
7
#11
acido303
Las "preferentes" de Trump
0
K
6
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
¿No confia en el dolar?
Uy!
Solo pasará mas verguenza