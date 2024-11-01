Empresa y trabajador sancionados por pactar un despido

Es muy típico el pactar, amañar o acordar un despido con un trabajador, de forma que la empresa no le pague indemnización, pero el trabajador cobre el paro. Lo suelen llamar “te damos los papeles del paro”. Muchas veces es a petición del propio trabajador, aunque también puede ser a petición de la empresa, porque ambas partes se benefician. La empresa se ahorra el despido y el trabajador cobra el paro sin tener derecho al mismo,- al ser un despido simulado