Empresa y trabajador sancionados por pactar un despido

Es muy típico el pactar, amañar o acordar un despido con un trabajador, de forma que la empresa no le pague indemnización, pero el trabajador cobre el paro. Lo suelen llamar “te damos los papeles del paro”. Muchas veces es a petición del propio trabajador, aunque también puede ser a petición de la empresa, porque ambas partes se benefician. La empresa se ahorra el despido y el trabajador cobra el paro sin tener derecho al mismo,- al ser un despido simulado

HeilHynkel #2 HeilHynkel
Cuando se produce un ERE a los empleados de mayor edad (p..e +61) les suele salir más rentable un despido que una prejubilación.
#5 EISev
#2 además el despido va exento de IRPF hasta una cantidad bastante alta, unos 180.000€ así de memoria
Magog #7 Magog
#2 depende de tu nivel de vida y sueldo, por norma, si, porque está el "truco" (que no es truco) de destinar parte de tu despido para pagar las cuotas de la seguridad social los años que te faltan para luego cobrar bien la pensión.
#3 Cuchifrito
Bueno, la historia cuenta hasta la sanción de la inspección de trabajo, pero si la empresa demanda en los tribunales no se cómo la inspección va a demostrar que estaba pactado.
#6 torrrquemada
Un caso win-win-lose.

Parece que por fin el único perjudicado en este triángulo se pone las pilas.
alcama #1 alcama
Mira que es difícil hacerlo mal. Con que el trabajador no se presente a su puesto ya es motivo de despido. Si la empresa puede justificar esto, que con un control horario no es tan difícil, el despedido siempre será objetivo para un juez
#4 EISev *
#1 si lo hace reiteradamente la empresa podría tramitar la baja entendiendo que el trabajador renuncia al puesto. Dependiendo de los días que falte, etc.
