5

47
clics
La empresa municipal de limpieza de Gijón Emulsa, «sorprendida» por la baja asistencia a su bolsa de empleo
Solo acudieron 865 de las 1.286 personas inscritas a la prueba celebrada en el recinto Luis Adaro
|
4
1
4
K
44
actualidad
8 comentarios
4
1
4
K
44
actualidad
#1
HeilHynkel
*
No sé si esa prueba es tras ya pasar otras previas, pero por ejemplo en las oposiciones a las que se presentó mi señora años ha, si había 5000 inscritos al examen no iba ni la tercera parte.
1
K
34
#2
Kasterot
#1
eso iba a comentar. De los que se apuntan si van la mitad es un logro. Y de esa mitad los que verdaderamente se suelen preparar tampoco son tantos.
1
K
26
#4
HeilHynkel
#2
Correcto, yo solo mencioné a los presentados, de los que se lo preparan con academias, estudiando y todo lo demás, a lo mejor es un 10%.
Claro que cuando las sacó ella, había varios miles de apuntados, varios cientos (puede que cerca de mil) que se lo prepararon y 34 plazas tan solo.
0
K
15
#8
ur_quan_master
#7
Así nos va.
0
K
12
#5
ur_quan_master
*
Muy al contrario. Lo que no tiene sentido es plantear como unas oposiciones el acceso a un empleo básico en la empresa de limpieza.
Se toman currículums y requerimientos como titulación, etc. Se descarta a los no aptos y se va cogiendo por tres meses a gente por sorteo. Los que mejor desempeño tengan van ocupando plaza fija y se sigue rotando.
Pero amigo, es en estas cuasi oposiciones donde está la oportunidad de colar al amigo o familiar de quien las supervisa. Así que hay tortas por seguir haciéndolas.
Va para
#_3
que como buen demócrata me tiene ignorado.
0
K
12
#7
Kasterot
*
#5
el personal de emulsa es personal laboral (según lo que vi) y sus procesos selectivos se rigen al igual que los funcionarios. Igualdad, mérito y capacidad. Por tanto, lo que tú planteas no es posible.
En este caso al ser bolsa llamarán por orden de prelacion.
0
K
11
#6
Kasterot
ya se hace. Ha habido tantos procesos selectivos "masivos" que ya aprendieron
0
K
11
#3
YSiguesLeyendo
que les cobren por apuntarse una tasa, sólo por apuntarse, ya que hay una persona a la que pagamos todos que está haciendo su trabajo, atendiéndolos, revisando los datos de su inscripción para la prueba, y luego esa gentuza se ríe y no va a la prueba porque le sale gratis. que cobren una buena tasa por apuntarse y que sólo se devuelva a quienes finalmente realizan la prueba... hijos de puta!
2
K
-22
