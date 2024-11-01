edición general
5 meneos
47 clics
La empresa municipal de limpieza de Gijón Emulsa, «sorprendida» por la baja asistencia a su bolsa de empleo

La empresa municipal de limpieza de Gijón Emulsa, «sorprendida» por la baja asistencia a su bolsa de empleo

Solo acudieron 865 de las 1.286 personas inscritas a la prueba celebrada en el recinto Luis Adaro

| etiquetas: emulsa , gijón , empleo , limpieza
4 1 4 K 44 actualidad
8 comentarios
4 1 4 K 44 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
No sé si esa prueba es tras ya pasar otras previas, pero por ejemplo en las oposiciones a las que se presentó mi señora años ha, si había 5000 inscritos al examen no iba ni la tercera parte.
1 K 34
Kasterot #2 Kasterot
#1 eso iba a comentar. De los que se apuntan si van la mitad es un logro. Y de esa mitad los que verdaderamente se suelen preparar tampoco son tantos.
1 K 26
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#2

Correcto, yo solo mencioné a los presentados, de los que se lo preparan con academias, estudiando y todo lo demás, a lo mejor es un 10%.

Claro que cuando las sacó ella, había varios miles de apuntados, varios cientos (puede que cerca de mil) que se lo prepararon y 34 plazas tan solo.
0 K 15
ur_quan_master #8 ur_quan_master
#7 Así nos va.
0 K 12
ur_quan_master #5 ur_quan_master *
Muy al contrario. Lo que no tiene sentido es plantear como unas oposiciones el acceso a un empleo básico en la empresa de limpieza.

Se toman currículums y requerimientos como titulación, etc. Se descarta a los no aptos y se va cogiendo por tres meses a gente por sorteo. Los que mejor desempeño tengan van ocupando plaza fija y se sigue rotando.

Pero amigo, es en estas cuasi oposiciones donde está la oportunidad de colar al amigo o familiar de quien las supervisa. Así que hay tortas por seguir haciéndolas.

Va para #_3 que como buen demócrata me tiene ignorado.
0 K 12
Kasterot #7 Kasterot *
#5 el personal de emulsa es personal laboral (según lo que vi) y sus procesos selectivos se rigen al igual que los funcionarios. Igualdad, mérito y capacidad. Por tanto, lo que tú planteas no es posible.
En este caso al ser bolsa llamarán por orden de prelacion.
0 K 11
Kasterot #6 Kasterot
ya se hace. Ha habido tantos procesos selectivos "masivos" que ya aprendieron
0 K 11
YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo
que les cobren por apuntarse una tasa, sólo por apuntarse, ya que hay una persona a la que pagamos todos que está haciendo su trabajo, atendiéndolos, revisando los datos de su inscripción para la prueba, y luego esa gentuza se ríe y no va a la prueba porque le sale gratis. que cobren una buena tasa por apuntarse y que sólo se devuelva a quienes finalmente realizan la prueba... hijos de puta!
2 K -22

menéame