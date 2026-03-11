La empresa más disruptiva del mundo [EN]

La llegada de un proceso conocido como auto-mejora recursiva. La auto-mejora recursiva se produce cuando un sistema de IA empieza a mejorarse a sí mismo, creando un ciclo de inercia que continúa acelerándose. En la ciencia ficción y en los ejercicios de planificación realizados en los principales laboratorios de IA, es aquí donde las cosas pueden empezar a salir mal. Una "explosión de inteligencia" podría desarrollarse tan rápidamente que los humanos ya no puedan supervisar lo que han construido.