edición general
4 meneos
22 clics
La empresa que ha abierto la mayor piscifactoría de Europa: de Portugal a Gijón para producir 430 toneladas de lenguados al año

La empresa que ha abierto la mayor piscifactoría de Europa: de Portugal a Gijón para producir 430 toneladas de lenguados al año

Con una primera fase de 12,4 millones y 98 tanques y uno auxiliar, se proyecta hacia un horizonte en el que la economía local se enriquecerá con 260 puestos de trabajo

| etiquetas: piscicultura , piscifactoría , pescado , lenguado , gijón , asturias
3 1 1 K 40 actualidad
2 comentarios
3 1 1 K 40 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
En el Musel… xD
Un puerto con un buen batiburrillo: carga de carbón importado sin protección y que acaba llenando la playa de San Lorenzo, regasificadora declarada ilegal pero puesta en funcionamiento, atraque de cruceros de 600 pasajeros como este fin de semana, containers, hablan de la autovía del mar otra vez…

Eso sin contar los problemas legales de su excupula directiva
0 K 20
#2 Drazul
Espero que see más grande que la de la miniatura xD
1 K 20

menéame