La empresa que gestiona el hospital público de Torrejón pide rechazar pacientes no rentables para aumentar los beneficios

El CEO del grupo Ribera, empresa que gestiona el hospital público de Torrejón de Ardoz (Madrid), ha ordenado subir las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones y rechazar pacientes o procesos no rentables para aumentar el beneficio, según una información adelantada este miércoles por El País.

hospital público de torrejón , sanidad pública
Thornton #2 Thornton
¡Chorprecha!

Aseguradoras privadas quedándose con la tajada y devolviendo el hueso a la administración.

¿Nadie lo veía venir?
