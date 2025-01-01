edición general
Una empresa espió y despidió a uno de sus empleados por trabajar "90 minutos al día" en Galicia: la Justicia lo ha anulado

Un visitador médico de Galicia, con premios por productividad y un sueldo de casi 5.000 euros al mes, fue despedido tras la decisión de su empresa de ponerle un detective privado que le controlase. Este le acusó de trabajar apenas 90 minutos al día cuando decía que hacía mucho más. Pero la justicia ha tomado una decisión que contradice radicalmente el criterio seguido por la empresa.

victorjba #1 victorjba
Productividad vs calientasillismo. Pues nada, ahora esa empresa ha perdido a un trabajador cojonudo (que fijo que ya está en la competencia) y se ha quedado con los que calientan la silla las horas requeridas, aunque hagan la mitad. Olé.
Ovlak #2 Ovlak
#1 A narices se lo querían cargar por otra razón distinta, porque es imposible que sean tan jodidamente retrasados de querer despedir a un trabajador que te reporta evidentes plusvalías, le lleve el tiempo que le lleve. Simplemente buscarían una excusa para el despido objetivo, pero es que precisamente el despido objetivo no puede usarse como parapeto de la causa real y, seguramente, injustificada.
sotillo #7 sotillo
#2 No, el problema es que este vendedor razona y sabe hacer su trabajo y al que deja en evidencia a su jefe inmediato que le gusta que se pase por la oficina aunque tarde dos horas para que le vea la cara y tenga claro quién manda
sotillo #5 sotillo
#1 El jefe intermedio muerto de envidia y que no sabe cómo joder a uno que hace su trabajo mejor que el, el pan nuestro de cada dia
Ainhoa_96 #3 Ainhoa_96
Un tío eficiente que cumplía con (e incluso superaba) los objetivos que le marcaba la empresa ¿Qué importa que lo hiciese en menos tiempo?

Es más ¿Qué sabrá la empresa si después dedica las tardes o noches a organizar su trabajo y contactar con clientes, oincluso los findes?

Bien por el tribunal :hug:
skaworld #6 skaworld *
Aqui faltan datos, me juego lo que querais
ChatGPT #4 ChatGPT
Un visitador médico? Pocas profesiones me dan más rabia. Los veo por el hospital con la maletita de ruedas entrando a las consultas mientras gente enferma espera fuera, me llevan los demonios
