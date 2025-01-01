Una empresa espió y despidió a uno de sus empleados por trabajar "90 minutos al día" en Galicia: la Justicia lo ha anulado

Un visitador médico de Galicia, con premios por productividad y un sueldo de casi 5.000 euros al mes, fue despedido tras la decisión de su empresa de ponerle un detective privado que le controlase. Este le acusó de trabajar apenas 90 minutos al día cuando decía que hacía mucho más. Pero la justicia ha tomado una decisión que contradice radicalmente el criterio seguido por la empresa.
Es más ¿Qué sabrá la empresa si después dedica las tardes o noches a organizar su trabajo y contactar con clientes, oincluso los findes?
Bien por el tribunal