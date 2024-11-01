edición general
Una empresa despide a su empleada de 62 años para que cobre el paro hasta la jubilación: multa de 7.500 euros

Este caso coincide con otro incidente donde Inspección de Trabajo sentenció a la trabajadora a devolver los casi 10.000 euros que había cobrado del SEPE

8 comentarios
Ferran #8 Ferran
#7 A mi la multa de 7500€ me parece ridícula ante el fraude evidente…
Flogisto #1 Flogisto
No me queda claro como se demuestra la coalición entre empresario y trabajador. Vale que el asunto huele a chamusquina, pero el fraude se debe demostrar, a menos que admitamos "actitud sospechosa" como delito.
Ferran #2 Ferran
#1 que la señora siguiera acudiendo a limpiar la empresa levantó las sospechas…
Flogisto #3 Flogisto
#2 Si sospechas queda claro que había, yo pregunto por las evidencias.
Ferran #4 Ferran
#3 el truco es leerse el artículo para entenderlo:

Para sorpresa de los infractores, la Inspección de Trabajo sugirió la revisión de los distintos aspectos que se habían firmado a lo largo de la consecución del acto en cuestión. Los motivos que se alegaron para refutar el despido fue el supuesto bajo rendimiento de la trabajadora. Pero no existieron ni avisos previos al cede contractual ni tan siquiera pruebas de cumplimiento del carácter mencionado por lo que la administración decidió inspeccionar su caso al detalle, sobre todo por la edad de la trabajadora y las sospechas más que evidentes que destapaba su fecha de nacimiento…
Flogisto #5 Flogisto
#4 Pero hasta donde yo se, el empresario puede despedir a quien quiera de manera improcedente. Que los motivos alegados sean insuficientes demuestran la improcedencia del despido, pero no la conjura empresario-trabajador. Tampoco el hecho de que la trabajadora no denunciara. Reconozco que la suma de los hechos apuntan al fraude, pero no lo demuestran
bronco1890 #6 bronco1890 *
#5 Puedes recurrir la multa y te contestarán que nones y que vayas al contencioso administrativo, puedes ir, gastarte un pastizal en abogados y al cabo de unos años posiblemente volver a perder, o no, pero que te va a costar más que la multa y te van a salir canas seguro.
Lo más fácil es pedir una excedencia de seis meses o un año y a la vuelta que te digan que no puedes reincorporarte por causas organizativas o de producción. No están obligados a indemnizarte y es mucho más difícil demostrar mala fé.
Flogisto #7 Flogisto *
#6 Ya, eso me temía. Esperaba que hubiera algo más sólido que "si parece delito, entonces es delito".
