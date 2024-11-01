·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6437
clics
La doble demagogia sobre el colegio de los hijos de Pablo Iglesias y las cuentas de Canal Red
7347
clics
La portada de no creértela de 'La Razón' este domingo sobre Ayuso: "La prensa en Corea del Norte es más sutil"
6106
clics
Terremoto en EEUU: una foto demostraría que Epstein le vendió una mujer a Trump por 22.500 dólares
6355
clics
Antonio Maestre: "Me han echado del Congreso"
4700
clics
Mariló Montero le dice a Broncano que ya no se puede decir nada: su respuesta, para esculpirla en piedra
más votadas
478
El Congreso veta la reducción de jornada laboral
601
Von der Leyen anuncia la suspensión del acuerdo comercial UE-Israel
514
Mariló Montero le dice a Broncano que ya no se puede decir nada: su respuesta, para esculpirla en piedra
550
Israel lanza un ataque terrorista en Qatar con el objetivo de matar a los negociadores de Hamás
463
“Bueno, pues ahora corregimos nuestro informe de 300 páginas que dice lo contrario”, responde Amnistía Internacional a Almeida, que ha dicho que para él no hay un genocidio en Gaza
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
13
meneos
87
clics
Una empresa despide a su empleada de 62 años para que cobre el paro hasta la jubilación: multa de 7.500 euros
Este caso coincide con otro incidente donde Inspección de Trabajo sentenció a la trabajadora a devolver los casi 10.000 euros que había cobrado del SEPE
|
etiquetas
:
paro
,
jubilación
11
2
0
K
152
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
2
0
K
152
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#8
Ferran
#7
A mi la multa de 7500€ me parece ridícula ante el fraude evidente…
1
K
23
#1
Flogisto
No me queda claro como se demuestra la coalición entre empresario y trabajador. Vale que el asunto huele a chamusquina, pero el fraude se debe demostrar, a menos que admitamos "actitud sospechosa" como delito.
1
K
20
#2
Ferran
#1
que la señora siguiera acudiendo a limpiar la empresa levantó las sospechas…
0
K
11
#3
Flogisto
#2
Si sospechas queda claro que había, yo pregunto por las evidencias.
0
K
10
#4
Ferran
#3
el truco es leerse el artículo para entenderlo:
Para sorpresa de los infractores, la Inspección de Trabajo sugirió la revisión de los distintos aspectos que se habían firmado a lo largo de la consecución del acto en cuestión. Los motivos que se alegaron para refutar el despido fue el supuesto bajo rendimiento de la trabajadora. Pero no existieron ni avisos previos al cede contractual ni tan siquiera pruebas de cumplimiento del carácter mencionado por lo que la administración decidió inspeccionar su caso al detalle, sobre todo por la edad de la trabajadora y las sospechas más que evidentes que destapaba su fecha de nacimiento…
1
K
14
#5
Flogisto
#4
Pero hasta donde yo se, el empresario puede despedir a quien quiera de manera improcedente. Que los motivos alegados sean insuficientes demuestran la improcedencia del despido, pero no la conjura empresario-trabajador. Tampoco el hecho de que la trabajadora no denunciara. Reconozco que la suma de los hechos apuntan al fraude, pero no lo demuestran
1
K
20
#6
bronco1890
*
#5
Puedes recurrir la multa y te contestarán que nones y que vayas al contencioso administrativo, puedes ir, gastarte un pastizal en abogados y al cabo de unos años posiblemente volver a perder, o no, pero que te va a costar más que la multa y te van a salir canas seguro.
Lo más fácil es pedir una excedencia de seis meses o un año y a la vuelta que te digan que no puedes reincorporarte por causas organizativas o de producción. No están obligados a indemnizarte y es mucho más difícil demostrar mala fé.
1
K
21
#7
Flogisto
*
#6
Ya, eso me temía. Esperaba que hubiera algo más sólido que "si parece delito, entonces es delito".
0
K
10
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Para sorpresa de los infractores, la Inspección de Trabajo sugirió la revisión de los distintos aspectos que se habían firmado a lo largo de la consecución del acto en cuestión. Los motivos que se alegaron para refutar el despido fue el supuesto bajo rendimiento de la trabajadora. Pero no existieron ni avisos previos al cede contractual ni tan siquiera pruebas de cumplimiento del carácter mencionado por lo que la administración decidió inspeccionar su caso al detalle, sobre todo por la edad de la trabajadora y las sospechas más que evidentes que destapaba su fecha de nacimiento…
Lo más fácil es pedir una excedencia de seis meses o un año y a la vuelta que te digan que no puedes reincorporarte por causas organizativas o de producción. No están obligados a indemnizarte y es mucho más difícil demostrar mala fé.